Se supo cuándo y cómo se conocieron la China Suárez y Franco Deambrosi

En medio del intercambio surgió otra duda inesperada. Marcela Tauro se sorprendió al enterarse de que el piloto había formado parte de la serie y preguntó si también era actor. La consulta fue respondida por Marcela Baños, quien explicó que la producción convocó a pilotos profesionales para participar en las escenas vinculadas al automovilismo, ya que el personaje interpretado por Victorio D'Alessandro era un corredor de Turismo Carretera dentro de la historia.

Fue entonces cuando llegó la revelación que terminó de completar el rompecabezas. Según Baños, fue precisamente durante esas jornadas de grabación donde Deambrosi y Suárez se conocieron por primera vez.

Qué dijo Franco Deambrosi sobre su romance con la China Suárez

En los últimos días, el nombre de Franco Deambrosi comenzó a resonar en el ámbito mediático luego de que Yanina Latorre compartiera una foto del piloto en sus redes, en plena disputa con Mauro Icardi.

En medio del ruido que generó esa publicación y tras el comunicado que él mismo difundió, el joven terminó admitiendo que mantuvo un vínculo con la China Suárez.

La confirmación llegó durante una charla con Paula Varela en Intrusos (América TV), donde Deambrosi no esquivó el tema: "Sí, es verdad pero soy de otro palo y no quiero quilombos".

"Me estaban volviendo loco por todos lados", agregó en los mensajes que intercambió con la periodista, aludiendo al impacto mediático que tuvo la noticia. Varela, por su parte, aclaró: "Me da a entender que no fue ahora", poniendo en contexto la situación.

Al referirse a cómo definir ese vínculo, el piloto fue tajante: "En mi vida tuve una relación", evitando darle un rótulo concreto a lo que sucedió con la actriz.

Respecto al momento en que se produjo el acercamiento, prefirió no dar demasiadas precisiones: "La gente acomoda los tiempos como quiere y a su conveniencia parece. Prefiero no dar detalles porque diga lo que te diga van a tomarlo para cualquier lado", sostuvo.

"Creo que fui bastante honesto con lo que subí, mantuve el respeto, el que entendió, entendió", explicó sobre el mensaje que había publicado en redes. Y en la conversación con Varela remarcó: "Te aclaro que no soy gay", cerrando el tema.