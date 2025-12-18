El chef Christian Petersen sufrió una descompensación durante un viaje: está grave y pelea por su vida

"La actividad contaba con autorización del parque Nacional y fue el guía quien se percató de que Petersen no estaba en condiciones de seguir. Se dio aviso, se llamó al equipo de rescate y lo trasladaron al Hospital. Fue todo de golpe", agregó el conductor Matías Vázquez sobre los primeros auxilios que recibió Christian Petersen en el lugar el cocinero.

Petersen participó de varios programas televisivos como El gran premio de la cocina que conducía Carina Zampini, y está en pareja con Sofía Zelaschi, a quien conoció durante su paso por aquel ciclo de la tarde y se casaron en abril de este año tras cinco años de amor.

Christian Petersen 2

Cómo es la carrera televisva de Christian Petersen y quién es su esposa

Christian Petersen es un reconocido chef argentino con una extensa carrera en televisión, destacándose en programas culinarios junto a su hermano Roberto.

Su trayectoria comenzó en 1999 con Los Petersen Gourmet en Utilísima y se extendió a El Gourmet con ciclos como Maestros del Asado, Los Auténticos Petersen y Dos Fuegos con Felicitas Pizarro.

El reconocido chef también participó como jurado en El gran premio de la cocina (2018-2025) en El Trece y como invitado en El hotel de los famosos.

Su novia es Sofía Zelaschi, es una cocinera de 29 años que conoció en 2018 durante la primera temporada de El gran premio de la cocina, donde ella fue participante finalista.

Iniciaron su relación en 2020 durante la pandemia y se casaron el 18 de abril de 2025 en una ceremonia íntima solo acompañada de familiares y amigos en San Isidro. Sofía tiene un hijo de un relación anterior, y la pareja ha expresado deseos de formar una familia juntos.

"La verdad que la diferencia de edad no es un tema, tenemos una relación donde siempre nos divertimos, simple y tranquila. Muchos creen que el amor es sentir morir, apasionarse y esas cosas", indicaba el chef al inicio de su vínculo con Sofía en charla con Revista Caras.

"Yo creo que lo más lindo del amor es sentirse libre, tranquilo y confiado... todo lo que transmite Sofía, una mujer moderna, trabajadora, creativa y gran cocinera, pero sobre todo, libre", agregó totalmente enamorado.