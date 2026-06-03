Messi vuelve a hacer historia: recibió un prestigioso galardón internacional antes del Mundial

En el fallo oficial, los integrantes del jurado resaltaron el impacto global del futbolista argentino tanto dentro como fuera de las canchas.

Según el acta difundida en Oviedo, Messi fue premiado por su "deslumbrante talento", "excepcional trayectoria deportiva" y por su "formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

Además, destacaron que el capitán argentino se ganó el respeto mundial por su comportamiento ejemplar, su humildad y su compromiso con el trabajo colectivo.

La candidatura del rosarino se impuso entre otras 26 postulaciones de diferentes nacionalidades.

Un reconocimiento que llega antes de su sexto Mundial

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El premio encuentra a Messi en un momento especial de su carrera. A sus 38 años, y a punto de cumplir 39 durante la competencia, disputará en Estados Unidos, México y Canadá el sexto Mundial de su carrera, un récord que muy pocos futbolistas lograron alcanzar.

La Copa del Mundo de 2026 podría representar la última participación mundialista del capitán argentino, que ya conquistó el máximo sueño futbolístico en Qatar 2022 tras la histórica final ante Francia.

El reconocimiento de la Fundación Princesa de Asturias aparece así como un nuevo capítulo en una trayectoria que ya parece imposible de igualar.

La carrera que convirtió a Messi en una leyenda

Desde su llegada a las divisiones inferiores del Barcelona en el año 2000, Messi construyó una carrera repleta de títulos y récords.

Con el club catalán conquistó:

10 Ligas de España.

7 Copas del Rey.

4 Champions League.

3 Mundiales de Clubes.

3 Supercopas de Europa.

7 Supercopas de España.

Tras su salida del Barcelona en 2021, continuó su carrera en el Paris Saint-Germain, donde obtuvo dos títulos de la Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

Más tarde desembarcó en el Inter Miami, donde revolucionó la MLS y multiplicó el interés global por el fútbol estadounidense.

Los títulos con la Selección Argentina

Con la camiseta albiceleste, Messi logró completar una carrera histórica durante la era de Lionel Scaloni.

Ganó:

Mundial Sub-20 2005.

Medalla de oro olímpica en Beijing 2008.

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial de Qatar 2022.

Copa América 2024.

Estos logros lo convirtieron en el futbolista con más títulos en la historia de la Selección Argentina.

Los premios individuales que marcaron una época

A nivel personal, Messi acumula una colección de distinciones inédita en la historia del fútbol.

Entre los reconocimientos más importantes figuran:

8 Balones de Oro.

6 Botas de Oro.

3 premios The Best FIFA.

Máximo goleador de la Champions League en cinco temporadas.

Máximo goleador de La Liga en ocho oportunidades.

Ahora, a esa lista se suma el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, un galardón que anteriormente recibieron figuras como Serena Williams, Eliud Kipchoge, Pau Gasol, Marc Gasol, Iker Casillas y Xavi Hernández.

Messi, entre el Mundial y un nuevo reconocimiento histórico

Mientras Argentina se prepara para comenzar su camino en el Mundial 2026, Lionel Messi vuelve a ser noticia por un motivo diferente.

El futbolista más laureado de todos los tiempos recibió un premio que trasciende los goles y los títulos y que pone el foco en su impacto social y humano.

A días de iniciar una nueva aventura mundialista, el capitán argentino suma otra distinción a una carrera que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte.