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Mundial 2026: apareció muerto el árbitro que había sido descartado de la Copa del Mundo por una denuncia de abuso

El colegiado de 38 años fue hallado sin vida en la vía pública. Había quedado fuera de la cita mundialista pese a que se desestimó la acusación en su contra.

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Mundial 2026: apareció muerto el árbitro que había sido descartado de la Copa del Mundo por una denuncia de abuso

El ámbito deportivo internacional se vio sacudido por una noticia trágica que genera profunda consternación en las estructuras del fútbol europeo. El arbitraje europeo quedó conmocionado este lunes tras conocerse la muerte de Rob Dieperink, de 38 años. La Federación de Fútbol de Países Bajos (KNVB) fue la encargada de comunicar formalmente el fallecimiento de este juez, quien originalmente había sido seleccionado por las comisiones técnicas de la FIFA para formar parte del cuerpo arbitral de la actual Copa del Mundo, pero que luego quedó marginado de la competencia en medio de un complejo proceso judicial en territorio británico.

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El mensaje de los veteranos de Malvinas sobre el partido contra Inglaterra. (Foto: Reuters).

Las circunstancias que rodean el deceso del réferi internacional se manejan con estricto hermetismo por parte de los organismos encargados de la seguridad y la salud. Las causas del fallecimiento todavía no fueron informadas oficialmente y el caso se mantiene bajo reserva, lo que alimenta las dudas en los medios de su país. Según trascendió en las últimas horas, las fuerzas de seguridad abrieron una investigación después de hallar su cuerpo en la vía pública, sobre la misma calle en la que tenía fijada su residencia habitual.

La sensible pérdida motivó un inmediato pronunciamiento institucional para despedir al profesional. A través de un comunicado oficial, la federación neerlandesa expresó su dolor por lo acontecido: “Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento del árbitro Rob Dieperink. El arbitraje pierde a un juez muy valorado, con experiencia internacional, pero sobre todo a un excelente y comprometido compañero”. Dieperink contaba con una trayectoria respetada en el viejo continente, habiendo debutado en la Eredivisie en 2017 y trabajado como VAR durante la Eurocopa 2024.

Por qué Rob Dieperink fue excluido del Mundial 2026 si la denuncia fue desestimada

El colegiado neerlandés fue apartado de la lista oficial de la FIFA debido al protocolo preventivo activado tras un proceso judicial abierto en Londres, una medida que se mantuvo fija a pesar de su posterior absolución.

La trayectoria del juez hacia la cita máxima se vio truncada abruptamente por un episodio extrafutbolístico. Su nombre había integrado inicialmente la lista de FIFA para impartir justicia en la Copa del Mundo, aunque fue retirado de la nómina después de haber sido demorado en Londres durante abril, a raíz de una grave acusación que posteriormente quedó sin sustento judicial. El hecho ocurrió en la previa de un partido de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina, instancia en la que el colegiado fue señalado por un presunto comportamiento indebido con un menor, situación que derivó en una investigación de las autoridades británicas.

La resolución de los tribunales de Gran Bretaña llegó a tiempo para aclarar su situación legal, pero no para revertir las determinaciones corporativas tomadas por las máximas autoridades del fútbol asociado. La Justicia de Gran Bretaña finalmente desestimó la denuncia al determinar que no existían elementos que respaldaran la acusación. Tras la resolución absolutoria, el propio juez habló públicamente en el periódico De Telegraaf sobre el impacto que había tenido el caso en su vida y cuestionó las consecuencias deportivas: “Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y fui completamente transparente”. Pese al cierre definitivo de la causa, la FIFA mantuvo la decisión de excluirlo de la cita mundialista.

Qué árbitro reemplazó a Rob Dieperink en el Mundial 2026

La vacante generada por la salida del árbitro de Países Bajos fue cubierta por un juez de otra federación europea que ya registra actividad oficial en el torneo.

Su lugar en el Mundial quedó en manos del francés Willy Delajod, quien asumió las responsabilidades correspondientes dentro del cronograma asignado por la comisión organizadora del torneo norteamericano. El réferi francés fue insertado de manera directa en los partidos decisivos del cuadro principal de la Copa del Mundo, llegando a formar parte de las designaciones oficiales de los playoffs, dado que Delajod integró el equipo arbitral del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final, cubriendo el espacio del fallecido juez neerlandés.

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