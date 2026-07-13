Mundial 2026: apareció muerto el árbitro que había sido descartado de la Copa del Mundo por una denuncia de abuso

La trayectoria del juez hacia la cita máxima se vio truncada abruptamente por un episodio extrafutbolístico. Su nombre había integrado inicialmente la lista de FIFA para impartir justicia en la Copa del Mundo, aunque fue retirado de la nómina después de haber sido demorado en Londres durante abril, a raíz de una grave acusación que posteriormente quedó sin sustento judicial. El hecho ocurrió en la previa de un partido de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina, instancia en la que el colegiado fue señalado por un presunto comportamiento indebido con un menor, situación que derivó en una investigación de las autoridades británicas.

La resolución de los tribunales de Gran Bretaña llegó a tiempo para aclarar su situación legal, pero no para revertir las determinaciones corporativas tomadas por las máximas autoridades del fútbol asociado. La Justicia de Gran Bretaña finalmente desestimó la denuncia al determinar que no existían elementos que respaldaran la acusación. Tras la resolución absolutoria, el propio juez habló públicamente en el periódico De Telegraaf sobre el impacto que había tenido el caso en su vida y cuestionó las consecuencias deportivas: “Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y fui completamente transparente”. Pese al cierre definitivo de la causa, la FIFA mantuvo la decisión de excluirlo de la cita mundialista.

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La vacante generada por la salida del árbitro de Países Bajos fue cubierta por un juez de otra federación europea que ya registra actividad oficial en el torneo.

Su lugar en el Mundial quedó en manos del francés Willy Delajod, quien asumió las responsabilidades correspondientes dentro del cronograma asignado por la comisión organizadora del torneo norteamericano. El réferi francés fue insertado de manera directa en los partidos decisivos del cuadro principal de la Copa del Mundo, llegando a formar parte de las designaciones oficiales de los playoffs, dado que Delajod integró el equipo arbitral del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final, cubriendo el espacio del fallecido juez neerlandés.