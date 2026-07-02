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Ya es oficial: continúan los descuentos de ANSES para jubilados durante julio 2026

ANSES mantiene beneficios en las principales cadenas del país y se suman reintegros de bancos. Qué promociones siguen disponibles y cómo acceder al ahorro.

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Ya es oficial: continúan los descuentos de ANSES para jubilados durante julio 2026

Ya es oficial: continúan los descuentos de ANSES para jubilados durante julio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante julio de 2026 continúan vigentes los programas de descuentos para jubilados y pensionados en supermercados, farmacias, perfumerías y otros comercios adheridos. A estos beneficios se suman las promociones que ofrecen distintas entidades bancarias, lo que permite obtener un ahorro mayor en las compras cotidianas.

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Según informó el organismo, los beneficios alcanzan a más de 7.000 comercios distribuidos en todo el país y, en muchos casos, pueden combinarse con reintegros adicionales otorgados por bancos públicos y privados.

Beneficios Capital Humano: qué descuentos mantiene ANSES

A través del programa Beneficios Capital Humano, los jubilados y pensionados pueden acceder a promociones en supermercados y otros rubros de primera necesidad.

Las condiciones varían según el comercio adherido, el día de la semana y el medio de pago utilizado. En la mayoría de los casos, el requisito principal es realizar la compra con la tarjeta de débito donde se acreditan los haberes previsionales.

Los descuentos alcanzan a productos de consumo masivo, alimentos, artículos de limpieza, farmacia y perfumería.

Carrefour, Jumbo, Disco y Vea: qué promociones siguen vigentes

Entre las principales cadenas de supermercados continúan las siguientes promociones:

  • Carrefour ofrece un 10% de descuento para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES adheridos al programa Mi Carrefour. La promoción está disponible los lunes, martes y miércoles, aunque puede variar según el formato del local.
  • Jumbo, Disco y Vea mantienen un 10% de descuento de lunes a jueves para jubilados y pensionados que paguen con la tarjeta de débito donde cobran sus haberes.

Chango Más y Día también mantienen beneficios

Otra de las cadenas adheridas es Chango Más, que ofrece un 10% de descuento todos los días en los locales participantes del programa.

Por su parte, Supermercados Día continúa con un 10% de descuento los lunes mediante reintegros, beneficio que puede combinarse con promociones exclusivas del programa Club Día.

En determinadas sucursales, además, los descuentos pueden acumularse con promociones de bancos y billeteras digitales.

Los reintegros extra que ofrecen los bancos

Además de los beneficios impulsados por ANSES, varias entidades financieras mantienen promociones especiales para jubilados y pensionados.

Entre ellas se destacan:

  • Banco Nación: reintegro adicional del 5% utilizando BNA+ Modo, con un tope de $5.000 por semana y $20.000 por mes en supermercados adheridos.
  • Banco Galicia: descuentos de hasta 25%, además de la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés, con topes mensuales de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.
  • Banco Supervielle: los martes ofrece un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con topes de hasta $25.000 pagando con tarjeta de débito y de $15.000 mediante código QR.

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