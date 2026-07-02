Ya es oficial: continúan los descuentos de ANSES para jubilados durante julio 2026

Los descuentos alcanzan a productos de consumo masivo, alimentos, artículos de limpieza, farmacia y perfumería.

Carrefour, Jumbo, Disco y Vea: qué promociones siguen vigentes

Entre las principales cadenas de supermercados continúan las siguientes promociones:

Carrefour ofrece un 10% de descuento para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES adheridos al programa Mi Carrefour . La promoción está disponible los lunes, martes y miércoles , aunque puede variar según el formato del local.

ofrece un para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES adheridos al programa . La promoción está disponible los , aunque puede variar según el formato del local. Jumbo, Disco y Vea mantienen un 10% de descuento de lunes a jueves para jubilados y pensionados que paguen con la tarjeta de débito donde cobran sus haberes.

Chango Más y Día también mantienen beneficios

Otra de las cadenas adheridas es Chango Más, que ofrece un 10% de descuento todos los días en los locales participantes del programa.

Por su parte, Supermercados Día continúa con un 10% de descuento los lunes mediante reintegros, beneficio que puede combinarse con promociones exclusivas del programa Club Día.

En determinadas sucursales, además, los descuentos pueden acumularse con promociones de bancos y billeteras digitales.

Los reintegros extra que ofrecen los bancos

Además de los beneficios impulsados por ANSES, varias entidades financieras mantienen promociones especiales para jubilados y pensionados.

Entre ellas se destacan: