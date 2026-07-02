Ya es oficial: continúan los descuentos de ANSES para jubilados durante julio 2026

Los descuentos alcanzan a productos de consumo masivo, alimentos, artículos de limpieza, farmacia y perfumería.
Carrefour, Jumbo, Disco y Vea: qué promociones siguen vigentes
Entre las principales cadenas de supermercados continúan las siguientes promociones:
- Carrefour ofrece un 10% de descuento para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES adheridos al programa Mi Carrefour. La promoción está disponible los lunes, martes y miércoles, aunque puede variar según el formato del local.
- Jumbo, Disco y Vea mantienen un 10% de descuento de lunes a jueves para jubilados y pensionados que paguen con la tarjeta de débito donde cobran sus haberes.
Chango Más y Día también mantienen beneficios
Otra de las cadenas adheridas es Chango Más, que ofrece un 10% de descuento todos los días en los locales participantes del programa.
Por su parte, Supermercados Día continúa con un 10% de descuento los lunes mediante reintegros, beneficio que puede combinarse con promociones exclusivas del programa Club Día.
En determinadas sucursales, además, los descuentos pueden acumularse con promociones de bancos y billeteras digitales.
Los reintegros extra que ofrecen los bancos
Además de los beneficios impulsados por ANSES, varias entidades financieras mantienen promociones especiales para jubilados y pensionados.
Entre ellas se destacan:
- Banco Nación: reintegro adicional del 5% utilizando BNA+ Modo, con un tope de $5.000 por semana y $20.000 por mes en supermercados adheridos.
- Banco Galicia: descuentos de hasta 25%, además de la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés, con topes mensuales de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.
- Banco Supervielle: los martes ofrece un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con topes de hasta $25.000 pagando con tarjeta de débito y de $15.000 mediante código QR.