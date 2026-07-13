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Video: una nena de 7 años fue raptada en plena calle y su papá logró evitar una tragedia

El dramático episodio quedó registrado por cámaras de seguridad. La rápida reacción del padre fue clave para rescatar a la menor y el sospechoso terminó detenido.

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Video: una nena de 7 años fue raptada en plena calle y su papá evitó una tragedia

Video: una nena de 7 años fue raptada en plena calle y su papá evitó una tragedia

Una nena de 7 años vivió momentos de terror en la localidad misionera de Campo Grande, cuando fue raptada por un adolescente mientras caminaba hacia un comercio de su barrio. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y la rápida intervención de su padre evitó que el hecho terminara en una tragedia.

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Según las imágenes, el episodio ocurrió alrededor de las 8:07 de la mañana. La menor caminaba sola por una calle de tierra cuando comenzó a ser seguida de cerca por un adolescente de 17 años.

Instantes después, el sospechoso la sorprendió desde atrás, le tapó la boca y la llevó por la fuerza hacia una zona arbolada ubicada al costado del camino.

La reacción del padre que salvó a la nena

El ataque fue advertido por el padre de la víctima, que se encontraba en las inmediaciones. Al ver lo que ocurría, salió corriendo en dirección a su hija.

Ante la reacción del hombre, el adolescente abandonó a la menor y escapó del lugar a toda velocidad. Horas más tarde, el padre realizó la denuncia y se inició una investigación para identificar al agresor.

Las cámaras fueron clave para detener al sospechoso

Personal de la Comisaría de la Mujer de Campo Grande puso en marcha un operativo de búsqueda. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en dos viviendas de la zona permitieron reconstruir el recorrido del sospechoso y facilitaron su identificación.

Como resultado de las tareas investigativas, el adolescente fue localizado y demorado pocas horas después.

Posteriormente, fue trasladado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Menores en Conflicto con la Ley (Ce.Mo.As.), donde permanece alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

En paralelo, las autoridades activaron el protocolo de asistencia integral para la niña a través de los organismos especializados, con el objetivo de brindarle contención y acompañamiento tras el traumático episodio.

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