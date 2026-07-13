Video: una nena de 7 años fue raptada en plena calle y su papá logró evitar una tragedia

Ante la reacción del hombre, el adolescente abandonó a la menor y escapó del lugar a toda velocidad. Horas más tarde, el padre realizó la denuncia y se inició una investigación para identificar al agresor.

Las cámaras fueron clave para detener al sospechoso

Personal de la Comisaría de la Mujer de Campo Grande puso en marcha un operativo de búsqueda. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en dos viviendas de la zona permitieron reconstruir el recorrido del sospechoso y facilitaron su identificación.

Como resultado de las tareas investigativas, el adolescente fue localizado y demorado pocas horas después.

Posteriormente, fue trasladado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Menores en Conflicto con la Ley (Ce.Mo.As.), donde permanece alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

En paralelo, las autoridades activaron el protocolo de asistencia integral para la niña a través de los organismos especializados, con el objetivo de brindarle contención y acompañamiento tras el traumático episodio.