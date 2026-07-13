El mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Los soldados caídos en Malvinas fueron 649. (Fotos: archivo).

"El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica", señaló la organización. Asimismo, recordó que el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas se sostiene en los organismos internacionales mediante "la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable" establecido en la Constitución Nacional.

La entidad también hizo referencia al contexto simbólico del encuentro y señaló que, aunque el fixture enfrente a la Argentina con "la nación usurpadora" y con países que mantienen intereses geopolíticos en el Atlántico Sur, el verdadero desafío es mantener presente la consigna "¡Malvinas Argentinas!" como una expresión de memoria, identidad y soberanía, "sin caer en la xenofobia ni en el odio".

En ese sentido, convocó a los argentinos a acompañar al equipo de Lionel Scaloni con respeto y responsabilidad, recordando a quienes combatieron y dieron su vida durante la guerra, y pidió que el partido sirva también para visibilizar ante el mundo la continuidad del reclamo argentino por la soberanía de las islas.

Por último, la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" sostuvo que el apoyo a la Selección y la defensa de la causa Malvinas no son cuestiones incompatibles. Por el contrario, afirmó que ambas pueden convivir desde el respeto y la "defensa de la verdad histórica y la memoria", siempre dentro del marco del reclamo pacífico y democrático que sostiene la Argentina desde el regreso de la democracia.