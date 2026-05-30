Tenso cruce entre el fiscal y A24 por la muerte de Agostina Vega: "No le baje el precio"

Por otra parte, Garzón detalló que todas las pruebas recolectadas hasta el momento “condujeron hasta ese lugar” y remarcó que la tarea de investigación continúa. “Estamos frente a un homicidio, va a haber un cambio de calificación general. Pero hay otras circunstancias que deben ser investigadas, los cómo y por qué Agostina llegó hasta donde ocurrió el hecho. Son motivo de investigación los entornos y las causas que llevaron a la menor a ser víctima del hecho”, sostuvo el funcionario judicial.

El fiscal describió la búsqueda como “un clavo en un pajar” y subrayó que el móvil del crimen es uno de los principales puntos a esclarecer. También aseguró que “el entorno familiar es investigado desde el inicio”.

El fiscal dijo que el detenido será nuevamente indagado

Respecto de Claudio Barrelier, Garzón indicó que “será llamado nuevamente a indagatoria, por el cambio de carátula”. Al ser consultado por cuestionamientos de la familia sobre eventuales demoras, defendió su trabajo y respondió: “Este fiscal desde el primer momento ordenó las medidas que corresponden”.

Embed

Sobre el momento en que se allanó la vivienda del acusado, Garzón explicó que “para llegar a la sospecha del acusado debió transcurrir una serie de elementos de prueba necesario que nos llevaran a sospechar fundadamente de su participación”.