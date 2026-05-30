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Tenso cruce entre el fiscal y A24 por la muerte de Agostina Vega: "No le baje el precio"

Raúl Garzón comentó detalles de la investigación, pero se incomodó ante una pregunta de Alejandro Pueblas sobre la demora en el inicio de la búsqueda de la menor.

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Tenso cruce entre el fiscal y A24 por la muerte de Agostina Vega. (Foto: captura A24)

Tenso cruce entre el fiscal y A24 por la muerte de Agostina Vega. (Foto: captura A24)

Tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, el fiscal Raúl Garzón realizó una conferencia de prensa y confirmó que encontraron los restos humanos en el sur de Córdoba, señalando que existe “un 98% de posibilidades” de que pertenezcan a la menor, en medio de un tenso cruce con la prensa y se incomodó con una pregunta de A24.

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“Con enorme dolor, hemos encontrado restos humanos que, en un 98% de posibilidades, sean de Agostina. No afirmo hasta que las pericias genéticas nos permitan tener certeza absoluta”, informó Garzón.

Después tuvo un cruce con Alejado Pueblas por la demora en el inicio de la búsqueda de la menor de 14 años: “No le baje le precio, era una denuncia de paradero Sr. fiscal, no importa con quién estaba”, argumentó el periodista, a lo que el funcionario judicial le respondió: “Se buscó desde el primer momento”.

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Por otra parte, Garzón detalló que todas las pruebas recolectadas hasta el momento “condujeron hasta ese lugar” y remarcó que la tarea de investigación continúa. “Estamos frente a un homicidio, va a haber un cambio de calificación general. Pero hay otras circunstancias que deben ser investigadas, los cómo y por qué Agostina llegó hasta donde ocurrió el hecho. Son motivo de investigación los entornos y las causas que llevaron a la menor a ser víctima del hecho”, sostuvo el funcionario judicial.

El fiscal describió la búsqueda como “un clavo en un pajar” y subrayó que el móvil del crimen es uno de los principales puntos a esclarecer. También aseguró que “el entorno familiar es investigado desde el inicio”.

El fiscal dijo que el detenido será nuevamente indagado

Respecto de Claudio Barrelier, Garzón indicó que “será llamado nuevamente a indagatoria, por el cambio de carátula”. Al ser consultado por cuestionamientos de la familia sobre eventuales demoras, defendió su trabajo y respondió: “Este fiscal desde el primer momento ordenó las medidas que corresponden”.

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Sobre el momento en que se allanó la vivienda del acusado, Garzón explicó que “para llegar a la sospecha del acusado debió transcurrir una serie de elementos de prueba necesario que nos llevaran a sospechar fundadamente de su participación”.

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