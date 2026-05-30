A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Dolor

La desgarradora reacción de un panelista de LAM luego de confirmarse la muerte de Agostina Vega

Un panelista de LAM y una de las figuras con mayor presencia en las redes sociales se manifestó luego de que se hiciera pública la muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía una semana.

30 may 2026, 19:59
Banner seguínos en google Primicias Ya
La desgarradora reacción de un panelista de LAM luego de confirmarse la muerte de Agostina Vega
La desgarradora reacción de un panelista de LAM luego de confirmarse la muerte de Agostina Vega
La desgarradora reacción de un panelista de LAM luego de confirmarse la muerte de Agostina Vega

De a poco comienzan a multiplicarse las voces de famosos y figuras con fuerte presencia en los medios que expresan su tristeza por la muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada sin vida este sábado 30 de mayo, tras una semana de intensa búsqueda que conmocionó a todo el país.

Una de las primeras en pronunciarse fue Luciana Salazar, quien compartió su dolor en las redes sociales y lamentó el trágico desenlace de una historia que había seguido de cerca durante los últimos días.

Leé también

Tenso cruce entre el fiscal y A24 por la muerte de Agostina Vega: "No le baje el precio"

Tenso cruce entre el fiscal y A24 por la muerte de Agostina Vega. (Foto: captura A24)

Minutos más tarde, Fefe Bongiorno, suricata de LAM (América TV), influencer y una de las personalidades más activas en las redes sociales, expresó su pesar con un texto que refleja el dolor y la angustia que le genera todo lo ocurrido.

"Qué impotencia este caso. Agostina tenía 14 años. Le fallaron tanto a esta nena. Espero que, por lo menos ahora, la Justicia se encargue de actuar como corresponde con los culpables y cómplices, y que el caso no quede en la nada, como tantos otros", escribió en su cuenta de X.

Fefe Bongiorno

Por qué renunció el abogado del presunto asesino de Agostina Vega

La investigación por la muerte de la adolescente de 14 años hallada en Córdoba sumó un nuevo capítulo este sábado luego de que el abogado Jorge Sánchez del Bianco decidiera apartarse de la defensa de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa hasta el momento.

La noticia fue confirmada por el propio letrado a Cadena 3 en un contexto de alta sensibilidad para el expediente, marcado por el reciente hallazgo del cuerpo de la menor en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra y por los avances que viene registrando la investigación judicial.

De acuerdo con la información que trascendió, la decisión habría estado vinculada a diferencias surgidas durante los últimos días en torno a la estrategia que debía adoptarse frente a la acusación. Todo ocurrió después de una nueva declaración brindada por el imputado ante la fiscalía, en la que se habrían incorporado elementos distintos a los sostenidos previamente.

La dimisión fue confirmada por el propio Sánchez del Bianco, quien explicó que decidió apartarse de la causa debido a "diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante".

La renuncia se conoció después de que Barrelier modificara parte de su relato durante una ampliación de su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

abogado

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Agostina Vega

Lo más visto