La desgarradora reacción de un panelista de LAM luego de confirmarse la muerte de Agostina Vega

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Por qué renunció el abogado del presunto asesino de Agostina Vega

La investigación por la muerte de la adolescente de 14 años hallada en Córdoba sumó un nuevo capítulo este sábado luego de que el abogado Jorge Sánchez del Bianco decidiera apartarse de la defensa de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa hasta el momento.

La noticia fue confirmada por el propio letrado a Cadena 3 en un contexto de alta sensibilidad para el expediente, marcado por el reciente hallazgo del cuerpo de la menor en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra y por los avances que viene registrando la investigación judicial.

De acuerdo con la información que trascendió, la decisión habría estado vinculada a diferencias surgidas durante los últimos días en torno a la estrategia que debía adoptarse frente a la acusación. Todo ocurrió después de una nueva declaración brindada por el imputado ante la fiscalía, en la que se habrían incorporado elementos distintos a los sostenidos previamente.

La dimisión fue confirmada por el propio Sánchez del Bianco, quien explicó que decidió apartarse de la causa debido a "diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante".

La renuncia se conoció después de que Barrelier modificara parte de su relato durante una ampliación de su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.