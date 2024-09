El video del emotivo y soñado casamiento de Celina Rucci y Federico Girardi en Grecia

Luego de tres años juntos, Celina y Federico tomaron la decisión de formalizar el vínculo y finalmente el fin de semana dieron el sí, en un momento inolvidable para ellos ante la presencia de sus afectos más cercanos y unas 60 personas en total.

Celina, vestida muy elegante de color blanco de novia, compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram con un resumen de lo que fue el soñado momento en que dieron el sí a orillas del mar y en pleno atardecer.

"El amor es el camino, Federico sos el amor que siempre soñé. El estado pleno en una persona rodeada de tanta pasión y de seres maravilloso que las palabras no podrían trasmitir todo lo que siento", precisó Celina Rucci en su posteo.

"Hoy, mediante este video, los hago partícipes de nuestra felicidad", concluyó con profunda emoción su mensaje en las redes mostrando un fragmento de lo que fue ese especial momento en sus vidas.

Felicitaciones Celina y Federico.

Celina Rucci anunció su casamiento con Federico Girardi: "No me pude resistir"

Celina Rucci estuvo invitada el martes de feriado patrio al ciclo Desayuno Americano, América Tv, y en charla con su amiga Pamela David confirmó que se casa.

La actriz anunció con mucha emoción que contraerá matrimonio con su pareja, el médico traumatólogo rosarino Federico Girardi, tras varios años de relación.

"Me propusieron matrimonio con una manta que decía: 'te querés casar conmigo'", dijo la actriz visiblemente emocionada al dar el anuncio. Y agregó al instante: "No me pude resistir a ese hombre".

"Te amo", reaccionó con felicidad la conductora Pamela David, que será la dama de honor de la boda, y con quien tiene más de 25 años de amistad.

Y Celina le agradeció a su amiga por guardar la información que ya la sabía de antes: "Son tantos años juntas. Gracias por tu silencio".

"En septiembre vamos a hacer una fiesta de unión con Federico con familiares e íntimos amigos. Y en marzo se viene la legal acá", precisó.

En febrero de este año, Celina Rucci había mostrado desde las redes sociales los anillos de compromiso que ya lucían ambos en sus manos lo que adelantaba lo que se iba a venir.