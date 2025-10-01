La sugestiva frase de "Pequeño J" en la puerta de la casa de su novia: "Si te metés conmigo..."

reiZ9TxR9_720x0__1 La vivienda fue allanada el viernes 26 de septiembre.

Qué hallaron en la casa de Isidro Casanova

La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza llegó al domicilio gracias a datos de una testigo de identidad reservada. En el lugar encontraron:

Una pistola Glock y municiones ocultas en un colchón.

Pasaportes y documentos argentinos y peruanos, incluido el de “Pequeño J”.

Fotografías del sospechoso y de familiares suyos.

Tickets de transferencias en dólares hacia La Libertad (Perú), su provincia natal.

Además, hallaron indicios que confirmaron que el joven narco se movía de un domicilio a otro para evitar ser rastreado.

pequeño J cayo el narco “Pequeño J” escribió en la puerta de la casa de su novia.

Cómo engañaron a las víctimas

El viernes 19 de septiembre, Brenda, Morena y Lara fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta en Florencio Varela donde recibirían 300 dólares cada una.

Las tres subieron voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker, que apareció incendiada horas después del crimen.

El miércoles 24, tras días de búsqueda, sus cuerpos fueron encontrados enterrados en la misma casa donde creyeron ir a la fiesta. Un descuido de los asesinos —el celular de Lara— permitió ubicar la zona.

Nueve detenidos por el triple crimen

Con las capturas de Valverde Victoriano y Ozorio, ya son nueve los detenidos en la causa:

Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (25), dueños de la casa donde habrían sido asesinadas las jóvenes.

Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), arrestados cuando limpiaban la escena del crimen.

Lázaro Víctor Sotacuro (41), detenido en Bolivia, acusado de conducir uno de los vehículos usados para trasladar a las víctimas.

Ariel Giménez (29), señalado como quien cavó el pozo donde fueron enterrados los restos.

Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, detenida cuando circulaba en el auto de su tío.

Un crimen con sello mafioso

Los investigadores creen que “Pequeño J” fue el cerebro del plan y que el triple homicidio fue un mensaje narco de venganza y disciplina interna.

El joven narco enfrentará un proceso de extradición, mientras que las autoridades peruanas evalúan la expulsión de Ozorio.