Triple crimen narco: buscan el video de los asesinatos en el celular de "Pequeño J"

El funcionario también precisó que Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J” y detenido en Perú, estuvo en la casa de Villa Vatteone la noche de la masacre. “Su teléfono lo ubica allí. Creemos que era la tercera persona que iba en el auto con Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez”, agregó sobre otros dos implicados en la causa. “Pequeño J utilizó los cuerpos para enviar un mensaje”, agregó el ministro.

Alonso, en tanto, sostuvo que el líder narco rindió cuentas ante dos jefes a los que llamaba “abuelo” y “papá” y que está vinculado a redes dedicadas a la logística para ingresar droga al país. “Creemos que le habían robado dinero o droga, y que usó los cuerpos de las chicas para mandar un mensaje a sus subalternos, a bandas rivales y a sus superiores. Fue tan violento y terrible lo que hizo que el resto de las organizaciones decidió entregarlo”, reveló.

El ministro explicó que, tras la masacre, otros grupos narcos empezaron a colaborar con los investigadores, brindando datos sobre los lugares que solía frecuentar “Pequeño J”.

La ruta de fuga hasta Perú

El titular de Seguridad bonaerense contó que el seguimiento al prófugo comenzó en el Gran Buenos Aires: “Llegamos a una casa que alquilaba en un complejo de una noviecita que tenía. Allí encontramos mucha información, pero había escapado apenas tres horas antes de que llegáramos. Decidimos mantener en reserva la investigación porque existía la chance de que regresara”.

pequeno-j-fue-detenido-en-peru-foto-ministerio-de-seguridad-de-la-provincia-de-buenos-aires-B5CV757MRZAR7CV3RYJIV3G6WE (1) "Pequeño J" fue detenido en Perú. (Foto: Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires)

A partir de allí, obtuvieron el teléfono que usaba el narco y lo pusieron en escucha directa, logrando ubicarlo a través de las antenas. “Salió por el norte hacia Bolivia y allí perdimos el rastro. Con cooperación de la Policía de Antidrogas de Perú y autorización judicial, compartimos los números de Ozorio y ‘Pequeño J’. Ellos rastrearon las líneas en Perú y detectamos el punto de encuentro donde finalmente fueron capturados”, relató Alonso.

Qué sigue en la investigación

Con los líderes ya detenidos, la Justicia bonaerense busca ahora a los dos sospechosos que acompañaban a las víctimas el día de la desaparición. Para los investigadores, estos testigos pueden resultar claves para reconstruir las últimas horas de las jóvenes asesinadas.