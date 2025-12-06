José María Muscari reveló cómo seguirá la vida de su hijo Lucio tras terminar la escuela secundaria

Al tiempo que abrió su corazón al detallar: "Personalmente estamos juntos hace dos años como familia, por lo cual lo acompañé en cuarto y quinto años del secundario. Y para él fue toda una revolución, porque si bien él nació en Buenos Aires, toda su niñez y su preadolescencia fue en Corrientes. Y cuando lo adopté, él tuvo que cambiar de provincia, de ciudad, de escuela secundaria, de amigos. Entonces en ese sentido es como que todo su esfuerzo vale el doble o el triple". E inmediatamente remarcó orgulloso que "egresó de la escuela secundaria sin llevarse ninguna materia, lo cual es una alegría total por su enfoque y por su dedicación".

Fue allí que el director teatral destacó la relación de padre e hijo que supieron construir. "Sin romantizar ni idealizar nada, yo podría decirte que siento que tengo un hijo mágico. Sé que en general para los padres y las madres el vínculo con sus hijos en la adolescencia es muy difícil, de fricción constante y hasta a veces angustiante. En mi caso, es todo lo contrario. Tenemos una relación extraordinaria de mucho apoyo, mucha comprensión, muy aliados, charlamos todos los temas. Él me da incluso consejos o su visión sobre cosas que me pasan y yo a él, siempre manejando el límite de que es mi hijo y que no es mi amigo obviamente, pero tengo una relación muy compinche", expresó a pura emoción.

Con sus padrinos Paola Luttini y Martín Gómez

Asimismo, el día del egreso de Lucio se sumó otra gran noticia relacionada con el futuro del adolescente. "El jueves también fue un día súper feliz porque se hizo su apto para la carrera de piloto de avión, que se tuvo que hacer un apto físico y psicológico con diferentes instancias y finalmente llegó su aprobado", anunció y reveló a este portal que la aviación es algo que le apasiona por lo que no dudó en apoyarlo.

Por otro lado, el creador de Sex confió a PrimiciasYa que "ahora se va de viaje de fin de curso con sus dos mejores compañeros de la escuela a Florianópolis". "Es un viaje que le organizamos con las madres de sus amigos, porque como el curso de él no hizo viaje de egresados, estos tres tienen mucha onda entre ellos, así que dijimos 'bueno, que hagan un viaje los chicos que será su primer viaje solo para Lucio, lo cual está buenísimo también", contó con su habitual verborragia.

En tanto, el director teatral detalló la agenda de su hijo en las próximas semanas. Así, reveló que a su vuelta de Brasil "vienen su mejor amiga y su mejor amigos desde Corrientes que se quedan en casa durante 15 días para pasar las fiestas". Luego será él quien viaje a Corrientes para reencontrarse con sus afectos, y luego volverá a Buenos Aires para descansar el resto de enero, porque "en febrero arranca con todo con su carrera de piloto de avión, que es algo que descubrió también en el último año. Es algo que le apasiona, así que va a estudiar en una escuela privada en San Fernando".

Pero claro que mientras, en paralelo seguirá despuntando el vicio del modelaje que es algo con lo que empezó hace relativamente poco hace un par de meses y le fue muy bien. "Ya hizo dos desfiles, y ya lo convocaron para otro ahora en el verano así que está contento con todo eso", concluyó José María Muscari desbordante de orgullo por la familia él y Lucio lograron forjar.

Lucio Muscari con los tías Beto y Mabel

Cómo será la agenda laboral de José María Muscari este verano 2026

Claro que amén de su actividad paternal, José María Muscari es un fanático de su profesión en el ámbito artístico. Actor, autor y director teatral, para este verano 2026 el creador de Sex estrenará una nueva temporada del espectáculo de alto contenido erótico en Mar del Plata, con presentaciones en el teatro América desde el 6 de enero.

Sex la obra

En tanto, a partir del 21 de enero de 2026, Sex la obra vuelve a Gorriti Art Center en la volverán a escena Julieta Ortega, Gloria Carrá junto al resto del elenco, a la que sumará una protagonista sorpresa que recién develará el director la semana entrante, si bien adelantó que la romperá.

Pero claro que antes de todo ello, el 2 de enero Muscari estrenará El divorcio del año en el Multiteatro de Buenos Aires con un elenco que promete ser una verdadera sensación. Con Fabián Vena y Juan Palomino a la cabeza, Guillermina Valdés, Rocío Igarzábal y Ernestina Pais completan el elenco de esta pieza que girará en torno a cuando el escándalo supera a la realidad.