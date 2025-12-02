Dictaron la prisión preventiva para la adolescente acusada por matar a su novio: cuáles son los motivos. 

Embed

La imputada reconstruyó los momentos previos al ataque: “Salgo de la cama y decido salir a comprar en mi moto. Cuando la prendo, viene corriendo a la cocina, me saca la llave y me dice que no me iba a ir a ningún lado, por lo que discutimos”.

De acuerdo con su relato, la situación escaló hasta un enfrentamiento físico que, según ella, derivó en el desenlace fatal.

La versión de la familia de la víctima

La familia de Santiago López Montes sostiene una versión completamente distinta. Su hermana mayor, Tamara López Monte, aseguró que Nahiara ya había agredido previamente al joven y que mantenía conductas violentas:

La consideraba “una persona peligrosa” y afirmó que solía justificar los ataques diciendo que “a los hombres hay que golpearlos”. Estas declaraciones reforzaron la postura de la fiscalía para solicitar prisión preventiva, al considerar la gravedad del hecho y el comportamiento previo de la imputada.