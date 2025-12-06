"Muchos se quedaron sin dientes": detuvieron a un falsa dentista

Tras el allanamiento de su vivienda por parte de la policía, donde se secuestraron elementos de interés para la investigación, la mujer fue detenida el pasado miércoles.

Actualmente, Vasconcelos de Oliveira enfrenta cargos por estafa, falsedad ideológica, ejercicio ilegal de la odontología y lesiones graves, y permanece a disposición de la Justicia.