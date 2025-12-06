"Muchos se quedaron sin dientes": detuvieron a un falsa dentista

Una mujer de 42 años fue detenida en Brasil tras ser acusada de hacerse pasar por dentista y engañar a decenas de personas con falsos tratamientos de implantes dentales, informó la Policía Civil de Amazonas.
Una mujer de 42 años está acusada de haber estafado a unos 15 pacientes, a quienes les realizaba extracciones dentales con la promesa de colocar implantes que nunca se concretaron.
Gleyza Vasconcelos de Oliveira, la falsa dentista que fue detenida en Brasil.
Según medios locales, la imputada fue identificada como Gleyza Vasconcelos de Oliveira y no contaba con ninguna formación ni habilitación para trabajar en odontología. Pese a esto, se presentaba como profesional y realizaba extracciones dentales con la promesa de colocar implantes, que nunca llegaban a concretarse.
El caso comenzó a investigarse cuando al menos 15 personas denunciaron ante el 1º Distrito Integrado de Policía (DIP) haber sido estafadas con un modus operandi similar: pagos por adelantado que rondaban los 80 mil reales (aproximadamente 15 mil dólares), extracciones y promesas incumplidas de implantes.
Cícero Túlio, a cargo de la investigación, detalló el procedimiento que utilizaba la mujer: “Realizaba las extracciones dentales bajo el pretexto de preparar los maxilares para los implantes, que nunca se llegaron a realizar. Muchos se quedaron sin dientes”, explicó al portal de noticias UOL.
Tras el allanamiento de su vivienda por parte de la policía, donde se secuestraron elementos de interés para la investigación, la mujer fue detenida el pasado miércoles.
Actualmente, Vasconcelos de Oliveira enfrenta cargos por estafa, falsedad ideológica, ejercicio ilegal de la odontología y lesiones graves, y permanece a disposición de la Justicia.