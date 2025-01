La tristísima y dolorosa noticia sobre María Florencia Castillo, la joven policía

El padre continuó: “Pensé en un enfrentamiento o algo parecido, y que venían a avisarme. No me dijeron nada claro, llevaban la conversación hacia otro lado. Me trasladaron al Destacamento Pompeya y, tras un rato, me informaron que Florencia se había suicidado”.

Sin embargo, las dudas comenzaron a crecer rápidamente. Según trascendió, fue el propio novio de María Florencia, también miembro de la policía, quien encontró el cuerpo durante la medianoche.

Carlos Castillo no tardó en expresar sus sospechas. Detalló que familiares del principal sospechoso vivían en la misma propiedad, lo que genera aún más incertidumbre. “El médico que revisó el cuerpo dijo que la muerte databa de seis horas aproximadamente. ¿Nadie escuchó el disparo?”, cuestionó el padre de la joven.

La muerte de María Florencia Castillo no solo ha sumido a su entorno en una profunda tristeza, sino que ha levantado fuertes sospechas sobre su pareja. Carlos Castillo fue claro: “Pongo las manos en el fuego, mi hija era incapaz de quitarse la vida. Era una chica llena de vida, sin enemigos, siempre alegre. Él, en cambio, tenía dos denuncias anteriores de parejas y mi hija también lo denunció en Asuntos Internos de la Policía por hostigamiento”.

Estas declaraciones han puesto el foco en la relación de la víctima con su novio, quien se convierte en el principal señalado por la familia de la joven policía.

La causa está siendo investigada por la fiscal Silvana Bonini, perteneciente a la Fiscalía especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar de Morón. Por ahora, la carátula es “averiguación de causales de muerte”, lo que indica que aún no se ha determinado si se trató de un suicidio o de un homicidio.

Uno de los puntos clave para esclarecer el caso será la autopsia que se realizará en la morgue de Lomas de Zamora. Este procedimiento permitirá determinar con mayor precisión las causas de la muerte de María Florencia Castillo. Además, se le practicará un dermotest a su pareja para identificar si hubo contacto con pólvora, lo que podría arrojar luz sobre su posible participación en los hechos.

El padre de la joven policía no es el único que pone en duda la versión oficial. Amigos y colegas de María Florencia describen a la víctima como una persona comprometida con su trabajo y su entorno, alejada de cualquier indicio de depresión o pensamientos suicidas.

El hecho de que su pareja tenga antecedentes de violencia de género añade peso a las sospechas. Las denuncias previas y el informe de Asuntos Internos podrían convertirse en piezas fundamentales para la investigación.

Mientras tanto, las redes sociales y vecinos de Merlo han comenzado a movilizarse exigiendo justicia y un esclarecimiento rápido del caso. El nombre de María Florencia Castillo resuena con fuerza en el pedido de “Justicia por Florencia”, que busca evitar que su muerte quede impune.

La muerte de María Florencia Castillo pone nuevamente en evidencia la grave problemática de la violencia de género en Argentina. A pesar de las múltiples campañas de concientización y de los avances legislativos, los femicidios continúan siendo una dolorosa realidad.

El caso de Florencia refleja uno de los patrones más comunes: la violencia dentro de las fuerzas de seguridad, donde muchas veces las víctimas conviven con sus agresores y temen denunciar por represalias. La denuncia que la joven había presentado en Asuntos Internos refuerza la hipótesis de que podría haber estado en peligro.

Carlos Castillo insistió: “No quiero que mi hija sea un número más. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia”.

La autopsia, que será clave para determinar las circunstancias exactas de la muerte, podría arrojar información que contradiga la versión del suicidio. Además, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y recopilan testimonios de vecinos y familiares para reconstruir las últimas horas de María Florencia Castillo.

Por otro lado, el dermotest que se realizará a su pareja permitirá comprobar si disparó un arma de fuego recientemente, lo que podría ser determinante para definir su responsabilidad en los hechos.

La familia de la joven policía espera con angustia los resultados de estas pericias, confiando en que se logre justicia y se esclarezca lo sucedido.

El caso de María Florencia Castillo podría convertirse en un emblema de la lucha contra la violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad. La exigencia de justicia no solo apunta a castigar al culpable, sino también a visibilizar la necesidad de mayores controles y protocolos de protección para las mujeres que forman parte de instituciones como la policía.

La memoria de María Florencia Castillo será, para su familia y amigos, un motor de lucha contra la impunidad.