Libertadores: el agónico gol con el que Estudiantes le ganó a Independiente Medellín y pasó a octavos

En el complemento, Medina movió el banco con los ingresos de Lucas Alario, Brian Aguirre, José Sosa y Alexis Castro para intentar romper el cero.

El equipo colombiano resistió hasta el cierre, pero en el descuento apareció Amondarain para empujar la pelota y darle a Estudiantes una victoria clave pensando en la clasificación a la próxima ronda.

El encuentro tuvo un desarrollo intenso, aunque sin expulsados. Fernando Muslera y Guido Carrillo fueron amonestados en el conjunto local, mientras que Éder Chaux y Francisco Fydriszewski vieron la amarilla en la visita.

Con este resultado, Estudiantes quedó bien perfilado en su grupo y llegará con impulso a la definición de la fase inicial de la Libertadores.