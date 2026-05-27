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Libertadores: el agónico gol con el que Estudiantes le ganó a Independiente Medellín y pasó a octavos

El Pincha venció 1-0 a Independiente Medellín en La Plata con un gol agónico de Mikel Amondarain y quedó bien posicionado de cara a la clasificación.

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Libertadores: el agónico gol con el que Estudiantes le ganó a Independiente Medellín y pasó a octavos

Libertadores: el agónico gol con el que Estudiantes le ganó a Independiente Medellín y pasó a octavos

Estudiantes de La Plata consiguió un triunfo agónico y fundamental en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Alexander Medina derrotó 1-0 a Independiente Medellín en el estadio Jorge Luis Hirschi gracias a un gol de Mikel Amondarain en tiempo de descuento.

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Cuando el partido parecía terminar igualado, el mediocampista apareció a los 47 minutos del segundo tiempo para marcar el único tanto de la noche y desatar el festejo en La Plata.

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El Pincha fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y dominó las estadísticas. Tuvo el 62% de la posesión de la pelota, realizó 21 remates al arco y completó 410 pases correctos, contra apenas 192 del conjunto colombiano.

Durante la primera etapa, Estudiantes manejó la pelota y generó las situaciones más claras, aunque le faltó precisión en la definición. Independiente Medellín apostó a esperar y salir de contraataque, pero sufrió ante la presión constante del equipo local.

En el complemento, Medina movió el banco con los ingresos de Lucas Alario, Brian Aguirre, José Sosa y Alexis Castro para intentar romper el cero.

El equipo colombiano resistió hasta el cierre, pero en el descuento apareció Amondarain para empujar la pelota y darle a Estudiantes una victoria clave pensando en la clasificación a la próxima ronda.

El encuentro tuvo un desarrollo intenso, aunque sin expulsados. Fernando Muslera y Guido Carrillo fueron amonestados en el conjunto local, mientras que Éder Chaux y Francisco Fydriszewski vieron la amarilla en la visita.

Con este resultado, Estudiantes quedó bien perfilado en su grupo y llegará con impulso a la definición de la fase inicial de la Libertadores.

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