Pity Álvarez anunció su regreso a la música: cuándo es el recital en Vélez

Según explicó, la canción ya fue grabada y se encuentra en la etapa final de edición del videoclip. Sin embargo, no confirmó si el show en Vélez será en formato solista o acompañado por alguna de sus históricas bandas.

El regreso del Pity no es un hecho aislado. Durante la última edición del Quilmes Rock, el artista apareció en un mensaje grabado donde anticipó que había que “esperar un poquito” para su vuelta, pero dejó en claro que la decisión ya estaba tomada. Esa promesa se concretará este fin de año con un recital que promete convertirse en uno de los hitos musicales de 2025.

En 2023, Álvarez también había dado señales de su retorno al estudio, participando en la grabación de cuatro canciones para el documental Tangos bajos, junto a Daniel Melingo y Julieta Laso. Ahora, con un álbum en camino y un estadio por llenar, su regreso marca un nuevo capítulo en una carrera marcada por el talento, la intensidad y las controversias.

La cuenta regresiva para el 5 de diciembre ya comenzó y los fanáticos del rock nacional esperan que este sea el primer paso de una etapa renovada para uno de los artistas más carismáticos y polémicos del género.

