La reaparición de Pity Álvarez: el video caminando por Palermo y el curioso regalo a dos policías

“Hoy a las 7:20 de la mañana en Palermo una productora nuestra se encontró con Pity que fue noticia porque anunció su show en Córdoba”, remarcó la conductora.

Y sobre la reacción que tuvo Álvarez al toparse con los efectivos policiales, explicó: “Estaba saludando a unos policías a los que le regaló rosas”.

Tras recuperar la libertad plena luego de estar casi tres años preso en el penal de Ezeiza y antes obtener la prisión domicilaria, Pity Álvarez había anunciado primero su regreso a los escenarios para el 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield, fecha que finalmente fue cancelada.

“Voy a decirles oficialmente que vamos a estar el 5 de diciembre en el estadio Vélez, y que antes de eso vamos a grabar. Ya lo tenemos grabado. Estamos terminando el video. Bueno, esas son las noticias, que vamos a estar el 5 de diciembre en Vélez y que antes de eso vamos a presentar un tema muy lindo que grabamos y espero que lo disfruten, ¿sí? Por ahora les cuento esto. Muchas gracias por el aguante”, aseguró Álvarez en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que de manera oficial el regreso del cantante a los shows en vivo tras siete años finalmente será el 20 de diciembre en Córdoba en medio de una gran expectativa de los fanáticos por volver a verlo e indignación en la familia de Díaz ya que para la Justicia no se encuentra en condiciones de enfrentar un juicio pero sí de hacer un show ante 50 mil personas.

Por qué estuvo preso Pity Álvarez

Pity Álvarez estuvo preso por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz ocurrido en julio de 2018. Tras una discusión en el barrio de Lugano, Álvarez le disparó a Díaz.

El músico se entregó a la justicia poco después del hecho y, aunque confesó el crimen y continúa el proceso judicial por homicidio, habiendo sido declarada su inimputabilidad en causas anteriores por su adicción a las drogas. El músico estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza durante 2 años y nueve meses.

El cantante nunca fue juzgado por el crimen del que se lo acusa porque los jueces consideraron que no estaba en condiciones psíquicas de enfrentar el debate.

En febrero de 2023, cuando estaba previsto que comenzara el juicio oral y público, el fiscal del caso pidió la suspensión del proceso por el presunto deterioro de su salud. El Tribunal Oral y Correccional N° 29 aceptó el pedido y ordenó además que le quitaran la tobillera electrónica.