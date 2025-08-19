Misiones lanza la 45ª Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá

En Oberá, la cita reunirá a distintas colectividades con espectáculos, actividades culturales y espacios de encuentro. La ciudad reafirma con este evento su rol como sede de expresiones ligadas a la diversidad cultural de Misiones, que cada septiembre atraen la atención de visitantes y residentes.

La organización anticipó que la Reina Nacional del Inmigrante, Ruth Bys, acompañará las actividades oficiales y las delegaciones participantes. La programación se extenderá del 4 al 14 de septiembre en el Parque de las Naciones, con acceso a distintas propuestas artísticas y culturales.

El encuentro busca mantener la tradición de rendir homenaje a la inmigración y al aporte de las colectividades en la construcción de la identidad local y regional. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la Fiesta Nacional del Inmigrante forma parte estable del calendario cultural del país.