“Yo voy a descender cuando vos entiendas”, le expresa otra a la empleada al reusarse bajar de su vehículo.

“Yo me quedo arriba del vehículo, tengo mis derechos. Me detengo acá y no manejo más", afirma otro joven, según muestran las imágenes.

"¡¿Cómo voy a dejar mi ato si es un derecho privado?!”, agrega el infractor, que tuvo que ser escoltado por la policía.

Según datos oficiales, se hicieron más de 330 mil controles de alcoholemia en lo que va del año en la Ciudad de Buenos Aires como parte de la política para prevenir los siniestros fatales relacionados con el consumo de alcohol.

En rigor, de enero a noviembre, se realizaron 331.986 controles de alcoholemia, de los cuales se retuvieron 4.774 licencias por un mínimo de dos meses. Es decir, al menos durante ese período, más de 4.000 conductores no pudieron manejar.

En CABA el límite máximo tolerado de alcohol en sangre es de 0,5 gr/l para vehículos particulares, 0,2 gr/l para motociclistas y 0,0 gr/l para principiantes y conductores profesionales.

Se estima que el 21% de los siniestros fatales registrados en territorio porteño, es decir, 1 de cada 5 están relacionados con el consumo de alcohol.