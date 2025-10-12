En vivo Radio La Red
Policiales
Córdoba
Investiagación

"Las madres...": los últimos mensajes de Luna Giardina antes del crimen en Córdoba

La joven, de 24 años, había dejado en sus redes sociales mensajes que reflejaban el miedo, la angustia y las señales de violencia que sufría por parte de su expareja, Pablo Laurta.

Luna fue asesinada de un disparo en la cabeza, al igual que su madre. El principal sospechoso es Pablo Laurta, expareja de la joven y padre del hijo de ambos, un niño de apenas cinco años, que permaneció desaparecido durante más de 24 horas hasta que fue hallado este domingo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, junto a su padre.

Laurta fue detenido cuando intentaba cruzar hacia Uruguay, país donde había vivido junto a Luna antes de que ella huyera por los episodios de violencia de género. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género N°2, a cargo de Gerardo Reyes, lleva adelante la investigación.

“Todos los psicópatas son asesinos”, uno de los mensajes de Luna

En las horas posteriores al crimen comenzaron a circular los posteos de Luna Giardina que reflejaban el miedo y la angustia que vivía. En febrero de 2024, la joven escribió en su cuenta de Facebook una frase que hoy estremece:

“Todos los psicópatas son asesinos.” Esa publicación, que pasó casi inadvertida en su momento, ahora se interpreta como una advertencia. Amigos y conocidos aseguran que Luna venía recibiendo amenazas y hostigamientos de parte de Laurta desde hacía meses.

En otro mensaje, publicado apenas cinco días antes del crimen, Luna escribió: “Por tu propia salud mental, toma las señales confusas de las personas como un rotundo no.”

Una frase corta, pero que refleja el grado de desconfianza, miedo y agotamiento emocional de quien había atravesado una relación marcada por la violencia.

luna3

Solo cuatro días antes de ser asesinada, Luna compartió una foto junto a su hijo. En la imagen se los ve sonriendo, abrazados, en un día de sol. El texto que acompañaba la publicación conmovió a todos los que la conocían:

“Las madres no tienen plan B.” Debajo, Luna comentó: “Lo más hermoso”, en alusión al pequeño. Era una frase simple, cotidiana, pero que hoy duele leer sabiendo cómo terminó la historia.

Según relataron allegados, Luna había intentado reconstruir su vida en Córdoba junto a su madre, después de escapar de Uruguay, donde denunció a Laurta por violencia de género. En esa oportunidad, la Justicia le otorgó un botón antipánico, aunque no llegó a activarlo al momento del ataque.

luna2

La última publicación

La noche anterior al crimen, Luna publicó un mensaje muy distinto, de esperanza. Celebraba un logro académico relacionado con su carrera universitaria en Agronomía:

“Vamos bien. ¡Qué lindo es llorar de felicidad! Lo que es para uno, siempre termina llegando. Gracias a Dios.”

Era su última publicación. Doce horas después, fue asesinada de un disparo.

