Le reclamó una cortadora de césped a su vecino, discutieron y se desató un trágico final

Durante la audiencia imputativa, la fiscal de Homicidios Laura Urquiza reconstruyó la secuencia que terminó con la muerte de Herrera. Según su exposición, el acusado se acercó a la víctima para exigirle que le devolviera una cortadora de césped que le había prestado tiempo atrás.

Cuando Herrera explicó que ya no tenía la máquina, comenzó una discusión que fue subiendo de tono hasta que el sospechoso lo amenazó de muerte. Después de ese intercambio, el hombre se retiró en un Volkswagen Gol gris, pero regresó minutos más tarde armado, siempre según la hipótesis fiscal.

La discusión se habría dado a partir de una máquina de cortar el pasto prestada. (Foto: cortesía Aire de Santa Fe)

Al reencontrarse con Herrera, habría comenzado a dispararle. La víctima intentó escapar corriendo por la calle mientras buscaba un lugar donde refugiarse, sin embargo, el ataque continuó. Desde el interior del automóvil, el agresor habría efectuado al menos otros dos disparos contra el hombre.

Las heridas que sufrió la víctima y su muerte en el Hospital Iturraspe

Los disparos provocaron lesiones de extrema gravedad. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, uno de los proyectiles ingresó por el brazo de Roberto Herrera, atravesó distintas partes de su cuerpo y terminó alojado en uno de sus pulmones.

Otro disparo impactó en el lado izquierdo del torso y le produjo lesiones abdominales. Tras el ataque, Herrera fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe de Santa Fe, donde recibió atención médica.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, el hombre de 47 años murió como consecuencia de las heridas de bala. Su fallecimiento dio lugar a una investigación por homicidio, encabezada por la fiscal Laura Urquiza.

Las cámaras de seguridad que permitieron identificar al sospechoso

Uno de los elementos fundamentales de la investigación fueron los registros de cámaras de seguridad instaladas en comercios cercanos al lugar del ataque.

Los investigadores analizaron imágenes de un lubricentro y una gomería de la zona, establecimientos en los que Herrera habría intentado refugiarse mientras escapaba de los disparos. Las grabaciones permitieron reconstruir parte de la secuencia y obtener información sobre el automóvil presuntamente utilizado por el agresor.

A esas imágenes se sumaron declaraciones testimoniales que contribuyeron a identificar al sospechoso y establecer cómo se habría desarrollado el ataque. De acuerdo con la acusación, el vehículo involucrado era un Volkswagen Gol de color gris, en el que el imputado se habría retirado inicialmente y regresado después para cometer el crimen.

Detuvieron al acusado de matar a su vecino por una cortadora de césped

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia ordenó un procedimiento para localizar al sospechoso. Finalmente, Brian Damián V. fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en José Gollán al 8700, en la ciudad de Santa Fe.

Tras su arresto, fue llevado ante la Justicia y quedó formalmente imputado por el homicidio de Roberto Herrera. La fiscal Laura Urquiza expuso los hechos atribuidos al acusado y las pruebas reunidas hasta el momento, entre ellas los testimonios y las imágenes de las cámaras de seguridad.

El próximo paso judicial será una audiencia en la que se debatirá el pedido de prisión preventiva. Allí, la Justicia deberá resolver si el imputado permanece detenido mientras continúa la investigación.