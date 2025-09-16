Emma Vich contó su verdad tras la información de Pepe Ochoa sobre una denuncia por robo: "Es mi..."

Ante la consulta con el protogonista, Emma se había defendido: 'No, nosotros, no, nada que ver'". Y ahora se conoce la real razón de su accionar en el video que forma parte de su nuevo tema, Ladrón.

Emma Vich fue uno de los grandes animadores de la edición 2023-2024 de Gran Hermano donde llegó a la gran final del reality y quedó en el segundo lugar detrás del uruguayo Bautista Mascia, que resultó el ganador.

Qué dijo Furia tras enterarse que Emma Vich la freezó

Juliana Furia Scaglione se enteró mientras miraba LAM (América Tv) que su ex amigo de Gran Hermano Emma Vich trató de perjudicarla intentando engualicharla dejando su nombre escrito en un freezer.

Según detalló Pepe Ochoa, los papeles con los nombres de Furia y de Kennys Palacios que Emma Vich dejó congelados en un freezer serían para intentar bloqueas sus prósperas carreras, ya que, según se cree popularmente, colocar el nombre de una persona en el congelador podría frenar su progreso.

Al enterarse de esta acción del cordobés, la tatuada reaccionó con todo a través de sus redes sociales con un posteo de un video donde se la ve mirando el programa y le habló directamente al conductor.

"Ángel (de Brito), decile que mirá lo atacada y estancada que estoy... o no sé qué. Lo estoy mirando desde Estambul", disparó entre risas y lejos se sentirse afectada por el sorpresivo acto de su ex compañero de GH para perjudicarla.