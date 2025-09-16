A24.com

Emma Vich contó su verdad tras la información de Pepe Ochoa sobre una denuncia por robo: "Es mi..."

El ex participante de Gran Hermano Emma Vich se refirió a las imágenes difundidas en LAM donde se lo ve llevándose televisores de un departamento y ser acusado de destrozos.

A24.com | Luciano López
por Luciano López | 16 sept 2025, 11:20
El lunes en LAM (América Tv) contaron la explosiva versión que involcura a Emma Vich, ex participante del reality Gran Hermano, en un gran escándalo acusado de dejar un departamento alquilado en muy malas condiciones y de llevarse del inmueble dos televisores.

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Emma Vich quien contó que en realidad no se llevó ningún televisor del departamento ni existieron tales destrozos sino que las imágenes forman parte del video de su nuevo tema musical titualado Ladrón, el cual se conocerá el próximo jueves 18 de septiembre en las distintas plataformas.

"Es mi nuevo tema que sale este jueves. No hay ninguna denuncia, es la promo del video que sale este jueves", le explicó el cordobés a este medio ante la consulta por el impacto del video retirándose con cajas de una vivienda y las versión de denuncia por robo de dos televisores y destrozos en un departamento alquilado.

"Emma Vich se llevó los televisores. Ellos (Emma Vich y su pareja Nicolás Suárez) alquilan un lugar totalmente amueblado. Uno de los televisores era del cuarto y otro del living. Los de la inmobiliaria dijeron que dejaron todo matado, todo horrible, todo dado vuelta, sucio, y cuando hicieron el recuento de cosas faltaban dos televisores. Van a las cámara de seguridad y ven cómo hacen todo la movida", relató Pepe Ochoa en el ciclo que conduce Ángel de Brito, y se explicó que los televisores en cuestión formaban parte del dormitirio y el living.

Ante la consulta con el protogonista, Emma se había defendido: 'No, nosotros, no, nada que ver'". Y ahora se conoce la real razón de su accionar en el video que forma parte de su nuevo tema, Ladrón.

Emma Vich fue uno de los grandes animadores de la edición 2023-2024 de Gran Hermano donde llegó a la gran final del reality y quedó en el segundo lugar detrás del uruguayo Bautista Mascia, que resultó el ganador.

Qué dijo Furia tras enterarse que Emma Vich la freezó

Juliana Furia Scaglione se enteró mientras miraba LAM (América Tv) que su ex amigo de Gran Hermano Emma Vich trató de perjudicarla intentando engualicharla dejando su nombre escrito en un freezer.

Según detalló Pepe Ochoa, los papeles con los nombres de Furia y de Kennys Palacios que Emma Vich dejó congelados en un freezer serían para intentar bloqueas sus prósperas carreras, ya que, según se cree popularmente, colocar el nombre de una persona en el congelador podría frenar su progreso.

Al enterarse de esta acción del cordobés, la tatuada reaccionó con todo a través de sus redes sociales con un posteo de un video donde se la ve mirando el programa y le habló directamente al conductor.

"Ángel (de Brito), decile que mirá lo atacada y estancada que estoy... o no sé qué. Lo estoy mirando desde Estambul", disparó entre risas y lejos se sentirse afectada por el sorpresivo acto de su ex compañero de GH para perjudicarla.

