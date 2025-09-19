En vivo Radio La Red
Policiales
Accidente
Neuquén
CAMINO A BARILOCHE

Trágico accidente en Neuquén: perdió el control del camión, cayó por un barranco y murió en el acto

El conductor, de 33 años y oriundo de Bariloche, trasladaba frutas y verduras cuando perdió el control del vehículo y cayó por un barranco. Equipos de Bomberos, Gendarmería y Criminalística trabajaron varias horas para rescatar el cuerpo y remover el camión.

Un camionero de 33 años murió este viernes en un trágico siniestro vial sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1542, entre Piedra del Águila y Alicura. El conductor, oriundo de San Carlos de Bariloche, trasladaba un cargamento de frutas y verduras hacia esa ciudad, luego de haber partido desde la capital neuquina.

Según informó el comisario Raúl Levio, de la división Tránsito de Piedra del Águila, el vehículo circulaba en sentido norte-sur cuando, por motivos que aún son materia de investigación, se desvió de la calzada. El camión pasó a la banquina, cayó por un barranco y el chofer quedó atrapado en el habitáculo, lo que lo llevó a perder la vida en el acto.

En la zona del accidente, peritos realizaron tareas de investigación para determinar la causante del accidente. (Gentileza LM Neuquén).

Personal de Criminalística, Bomberos, efectivos de Tránsito policial y agentes de Gendarmería Nacional trabajaron en el lugar durante varias horas, utilizando maquinaria pesada para recuperar el cuerpo y remover el rodado.

Mientras se realizaban las pericias y tareas de limpieza, las autoridades solicitaron a los automovilistas circular con máxima precaución. Vialidad Nacional, por su parte, recordó la importancia de seguir las instrucciones del personal apostado en la zona para garantizar la seguridad de quienes transitaban por el corredor.

La identidad del fallecido no fue difundida oficialmente, ya que se aguardaba la notificación a sus familiares antes de dar a conocer sus datos.

Otro accidente en la misma ruta

Semanas atrás, una mujer de 56 años murió luego de ser atropellada mientras hacía dedo sobre la Ruta Nacional 237, a unos diez kilómetros del empalme con la Ruta 40, en la provincia de Neuquén.

El episodio ocurrió cerca de la medianoche, cuando un transeúnte avisó al Destacamento Nahuel Huapi que una persona estaba pidiendo transporte en medio de la calzada, a la altura del kilómetro 1628.

Al llegar, los efectivos hallaron una Toyota Hilux detenida en la banquina, con la parte delantera dañada por el impacto. El conductor, visiblemente afectado, contó que había visto luces que le hacían señas y, al levantar la vista, sintió el golpe.

La víctima todavía estaba con vida cuando arribó la policía, que pidió de inmediato asistencia médica. Según informó el comisario Marcos Oviedo, jefe de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, la mujer era vecina de Bariloche y solía pedir aventón entre esa ciudad y Villa Llanquín.

Mientras aguardaban la ambulancia, los agentes lograron identificarla y empezaron a reunir datos sobre el accidente. Fue trasladada de urgencia al hospital local, pero los médicos confirmaron su fallecimiento durante el trayecto.

El hecho sucedió en un sector recto de la ruta, sin iluminación y con arboleda en los costados. Por la mañana, personal policial y peritos realizaron tareas de relevamiento, tomaron fotografías y recogieron indicios para esclarecer lo ocurrido.

La causa quedó caratulada en principio como “muerte dudosa”, y la Justicia dispuso la realización de una autopsia para establecer con precisión las circunstancias del siniestro, en el que la baja visibilidad y el estado del camino son considerados factores clave.

