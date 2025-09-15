A24.com

Pepe Ochoa contó que un ex Gran Hermano está acusado de robo y mostró las imágenes: "Se llevó..."

Un exparticipante de Gran Hermano está acusado de dejar un departamento alquilado en condiciones deplorables y de llevarse dos televisores. El video.

15 sept 2025, 21:23
Este lunes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló una insólita situación que involucra a un exparticipante de Gran Hermano. Según contó el productor, Emma Vich habría robado dos televisores de un departamento alquilado y dejó el lugar en muy malas condiciones. Para respaldar la denuncia, se mostraron imágenes de las cámaras de seguridad.

"Emma Vich se llevó los televisores", contó el productor. "Llevándose es robando", comentó el conductor Ángel de Brito, quien se preguntó: "¿La farándula está llena de chorros?".

Ochoa explicó que el propio Emma intentó desmentir la acusación: "Él me dijo 'no, nosotros, no, nada que ver. Hay imágenes", dijo el panelista antes de mostrar el video donde se ve a Emma y su pareja saliendo del edificio por la noche con una caja de televisor. "Ahí, en esa caja, se llevaron dos televisores", precisó Ochoa.

El departamento en cuestión estaba completamente amueblado, y según el relato del panelista, los aparatos sustraídos pertenecían al dormitorio y al living. "Ellos alquilan un lugar totalmente amueblado. Uno de los televisores era del cuarto y otro del living. Los de la inmobiliaria dijeron que dejaron todo matado, todo horrible, todo dado vuelta, todo sucio, y cuando hicieron el recuento de cosas faltaban dos televisores. Van a las cámara de seguridad y ven cómo hacen todo la movida", relató Pepe.

Además, Ochoa sumó un dato que agrava el conflicto: "Emma salió a decir que la inmobiliaria le debía 800 dólares. Y la inmobiliaria nos dijo 'no le debemos nada. No solo no les debemos nada, él nos robó dos televisores, y ahí fue cuando me enviaron los videos".

¿Cuáles son los nombres de los famosos que Emma Vich guardó en el freezer?

En LAM (América TV), Pepe Ochoa sorprendió al revelar una insólita situación que involucra a un exintegrante de Gran Hermano. Según relató el panelista, el famoso habría dejado un departamento en condiciones deplorables y, además, realizó un extraño ritual que incluyó congelar los nombres de dos figuras del espectáculo en el freezer.

“El que alquiló un lugar y dejó la casa en malas condiciones -de la inmobiliaria me dicen que habría un faltante de dos televisores, que quedó todo hecho una mugre y que en el freezer había dos nombres de famosos congelados- es Emma Vich”, confirmó Ochoa, generando revuelo en el estudio.

El panelista continuó con más detalles sobre el extraño ritual: “Este personaje congeló a dos famosos: un varón y una mujer. Ella ha tenido conflictos con Emma, varios. Y con él ha compartido espacios, y me pregunté en qué momento él le hizo algo tan grave para que lo congele”.

Luego de algunas conjeturas entre las angelitas, Ochoa reveló finalmente quiénes eran los involucrados en el ritual: los “congelados” eran Juliana “Furia” Scaglione, también ex Gran Hermano, y Kennys Palacios, estilista de Wanda Nara.

Acto seguido, mostró las imágenes de los papeles encontrados en el freezer: “Juliana 'Furia' Scaglione, atada y estancada” y “Kennys Palacios, estancado y sin trabajo te quedarás”.

