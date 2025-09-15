Pepe Ochoa contó que un ex Gran Hermano está acusado de robo y mostró las imágenes: "Se llevó..."

Además, Ochoa sumó un dato que agrava el conflicto: "Emma salió a decir que la inmobiliaria le debía 800 dólares. Y la inmobiliaria nos dijo 'no le debemos nada. No solo no les debemos nada, él nos robó dos televisores, y ahí fue cuando me enviaron los videos".

¿Cuáles son los nombres de los famosos que Emma Vich guardó en el freezer?

En LAM (América TV), Pepe Ochoa sorprendió al revelar una insólita situación que involucra a un exintegrante de Gran Hermano. Según relató el panelista, el famoso habría dejado un departamento en condiciones deplorables y, además, realizó un extraño ritual que incluyó congelar los nombres de dos figuras del espectáculo en el freezer.

“El que alquiló un lugar y dejó la casa en malas condiciones -de la inmobiliaria me dicen que habría un faltante de dos televisores, que quedó todo hecho una mugre y que en el freezer había dos nombres de famosos congelados- es Emma Vich”, confirmó Ochoa, generando revuelo en el estudio.

El panelista continuó con más detalles sobre el extraño ritual: “Este personaje congeló a dos famosos: un varón y una mujer. Ella ha tenido conflictos con Emma, varios. Y con él ha compartido espacios, y me pregunté en qué momento él le hizo algo tan grave para que lo congele”.

Luego de algunas conjeturas entre las angelitas, Ochoa reveló finalmente quiénes eran los involucrados en el ritual: los “congelados” eran Juliana “Furia” Scaglione, también ex Gran Hermano, y Kennys Palacios, estilista de Wanda Nara.

Acto seguido, mostró las imágenes de los papeles encontrados en el freezer: “Juliana 'Furia' Scaglione, atada y estancada” y “Kennys Palacios, estancado y sin trabajo te quedarás”.