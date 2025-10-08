En vivo Radio La Red
La sentida despedida de los clubes a Miguel Ángel Russo: "Profunda tristeza"

Desde las entidades en donde pasó el entrenador y exjugador, lo recordaron con cariño e incluso otras instituciones resaltaron su huella en el mundo del fútbol.

El dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo impactó al mundo del fútbol y luego de conocerse la noticia este miércoles, las repercusiones en las redes sociales no se hicieron esperar. Ya en la jornada del martes Boca había anunciado el delicado estado de salud de su DT y muchos clubes por donde pasó le habían dedicado sentidas palabras, que se replicaron 24 horas después.

Profundo dolor: murió Miguel Ángel Russo
El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo”, destacó el Xeneize en sus redes sociales para dar la noticia y agregó: “Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”. “Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor”, agregó Boca.

Por su parte, desde la AFA añadieron: “La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”.

Mientras que Rosario Central extenso en X: “Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central”, mientras que su penúltimo club en dirigir agregó: “San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino”.

“El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución”, agregó el Pincha a la gran cantidad de clubes que se expresaron por la muerte del ex jugador y DT de la institución.

Las condolencias de River y el dolor de Lanús

Profundo dolor: Club Atlético Lanús lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la institución en los periodos 1989-1994 y 1999-2000, gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento deportivo”, publicó el Granate en sus cuentas oficiales.

Hasta River se expresó: “River Plate lamenta profundamente la caída de Miguel Ángel Russo, entrenador de@BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”.

