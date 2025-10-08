La sentida despedida de los clubes a Miguel Ángel Russo: "Profunda tristeza"

Mientras que Rosario Central extenso en X: “Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central”, mientras que su penúltimo club en dirigir agregó: “San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino”.

“El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución”, agregó el Pincha a la gran cantidad de clubes que se expresaron por la muerte del ex jugador y DT de la institución.

Las condolencias de River y el dolor de Lanús

“Profundo dolor: Club Atlético Lanús lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la institución en los periodos 1989-1994 y 1999-2000, gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento deportivo”, publicó el Granate en sus cuentas oficiales.

Hasta River se expresó: “River Plate lamenta profundamente la caída de Miguel Ángel Russo, entrenador de@BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”.