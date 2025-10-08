Verónica Castro contó la verdad sobre los supuestos golpes de su hijo, Cristian: "Estoy..."

Embed

Qué sucedió entre Cristian Castro y Verónica

Desde México distintos periodistas revelaron que Verónica Castro se encontraba muy mal de salud y que se debía a una golpiza que le había propinado su hijo, Cristian.

La periodista Maxine Woodside aseguró que el músico habría agredido físicamente a su madre durante un episodio familiar que terminó de la peor manera. “Le dio unos golpes feroces y le destrozó la columna”, afirmó la comunicadora. Según explicó, Castro sufrió lesiones graves en la columna vertebral, y como consecuencia de este hecho, su estado físico se ha visto seriamente afectado.

“Verónica está muy mal, no puede caminar bien y está con mucho dolor”, detalló Woodside en su programa, subrayando la gravedad de la situación. Además, señaló que el entorno de la actriz está profundamente preocupado, y que la relación entre madre e hijo —que ya era conflictiva— quedó completamente deteriorada tras el incidente.

Aunque la familia Castro ha estado vinculada anteriormente a diversos escándalos, la combinación de la denuncia y el delicado estado de salud de Verónica hace que esta situación sea particularmente alarmante.