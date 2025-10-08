A24.com

Su descargo

Verónica Castro contó la verdad sobre los supuestos golpes de su hijo, Cristian: "Estoy..."

Verónica Castro rompió el silencio luego de que desde México circularan versiones que aseguraban que había sido golpeada de manera salvaje por su hijo, Cristian.

8 oct 2025, 19:51
Verónica Castro rompió el silencio y desmintió las versiones acerca de que habría sufrido una agresión por parte de su hijo, Cristian, que la había dejado en silla de ruedas y con la columna comprometida.

En diálogo con Ángel de Brito para su programa de streaming Ángel Responde de Bondi Live la actriz desmintió las teorías que circularon desde México y que está disfrutando de unos días familiares junto a su hijo. "Estoy súper bien, en Miami con Cristian. Vine a pasar unos días en familia. Estamos todos juntos", dijo Verónica.

El conductor, por su parte, contó que pudo comunicarse directamente con la artista y que ella le confirmó que no existe ningún conflicto con su hijo. "Me dijeron que no pasa absolutamente nada, pero que sí hubo mucho revuelo en México y se inventaron un montón de versiones sobre la silla de ruedas", relató el conductor.

También explicó por qué la actriz necesitó asistencia para moverse en el aeropuerto: "Cada vez que viaja, la trasladan en silla de ruedas porque los tramos son muy largos y ella tuvo problemas de cadera en su momento. Pero está perfecta"

Qué sucedió entre Cristian Castro y Verónica

Desde México distintos periodistas revelaron que Verónica Castro se encontraba muy mal de salud y que se debía a una golpiza que le había propinado su hijo, Cristian.

La periodista Maxine Woodside aseguró que el músico habría agredido físicamente a su madre durante un episodio familiar que terminó de la peor manera. “Le dio unos golpes feroces y le destrozó la columna”, afirmó la comunicadora. Según explicó, Castro sufrió lesiones graves en la columna vertebral, y como consecuencia de este hecho, su estado físico se ha visto seriamente afectado.

“Verónica está muy mal, no puede caminar bien y está con mucho dolor”, detalló Woodside en su programa, subrayando la gravedad de la situación. Además, señaló que el entorno de la actriz está profundamente preocupado, y que la relación entre madre e hijo —que ya era conflictiva— quedó completamente deteriorada tras el incidente.

Aunque la familia Castro ha estado vinculada anteriormente a diversos escándalos, la combinación de la denuncia y el delicado estado de salud de Verónica hace que esta situación sea particularmente alarmante.

Verónica y Cristian Castro.jpeg

     

 

