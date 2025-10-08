En vivo Radio La Red
Policiales
Condena
Wilde
Avellaneda

La dura condena que recibió el policía que mató a Bastian Escalante mientras se defendía de un robo

El Tribunal Oral N°4 de Avellaneda condenó a prisión al efectivo bonaerense Juan Alberto García Tonzo por el homicidio del nene de 10 años que murió alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo en Wilde.

El policía que mató a Bastian Escalante, de 10 años, mientras se defendía a tiros de un robo en Wilde fue condenado a 21 años de prisión. Así lo decidió el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda, presidido por la jueza María Angélica Sayago del Castillo, que dictó la sentencia contra Juan Alberto García Tonzo.

El policía fue hallado culpable por un jurado popular de dos delitos: homicidio agravado por la muerte de Bastian y tentativa de homicidio en exceso de legítima defensa contra los cuatro motochorros que lo habían asaltado.

Durante la audiencia de cesura, la fiscal Mariela Montero pidió 25 años de prisión al remarcar que el oficial de 31 años “empleó su arma reglamentaria de forma imprudente, en una zona con alta circulación de personas y presencia de colegios”.

La querella, representada por el abogado Franco Laudani (del estudio de Matías Morla) en nombre de la familia de la víctima, reclamó 35 años, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria solicitó 33 años y 4 meses.

Los familiares de Bastian en la puerta de los tribunales de Avellaneda.

Por su parte, el defensor oficial Enrique Bonomi pidió que el hecho se encuadre como homicidio culposo, con una pena máxima de 5 años. Antes de conocer el veredicto, García Tonzo expresó: “Estoy muy arrepentido. Si pudiera retroceder el tiempo, me hubiese gustado haber sido yo”.

El crimen que conmovió a Wilde

El hecho ocurrió el 10 de julio de 2024, cuando Bastian Escalante, de 10 años, salía en bicicleta del club Barrio La Carne en Wilde, luego de un entrenamiento de fútbol. Su madre, Johana Montoya, relató que apenas doblaron en la esquina de las calles Rondeau y Caxaraville, comenzaron los disparos:

Vi a una persona sacar un arma. Me di cuenta de que estaba pasando algo, un robo. Nos giramos con Bastian para volver al club y empezamos a escuchar disparos. Habrán sido diez y venían de atrás mío”.

Embed

Uno de los proyectiles impactó al niño en el hombro izquierdo y atravesó su cuello. Murió horas después en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda. Conmovida, la madre recordó las últimas palabras de su hijo: “Antes de doblar en la esquina, Bastian se quejó. ‘Ma’, me dijo… y se desvaneció”.

Una sentencia que marca precedente

El caso generó un intenso debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en contextos urbanos. La condena a García Tonzo busca sentar un precedente sobre la responsabilidad penal de los agentes armados en situaciones de legítima defensa que terminan con víctimas inocentes.

