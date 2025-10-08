La señal de Thiago Medina que puso en alerta a los médicos y genera preocupación

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Daniela Celis compartió información reciente sobre la salud de Thiago Medina, que sigue internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega.
Según contó Daniela Celis, hay un dato que los profesionales que atienden a Thiago Medina sigue con especial cuidado.
En el posteo, la ex Gran Hermano reveló que los profesionales que atienden al padre de sus hijas están evaluando darle antibióticos de forma preventiva para evitar la aparición de un foco infeccioso.
"Thiago sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz. Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral. Celebramos cada logro, acompañamos sus avances y seguimos deseando su recuperación. Cómo siempre, gracias a todos por estar, sentimos el amor cerquita, puertas adentro y afuera del hospital", expresó Daniela Celis.
La ex Gran Hermano indicó que Thiago tiene por delante un enorme trabajo de kinesiología. "Estuvo bastante tiempo en coma inducido. Hay que esperar que se recupere y tenga el alta, que camine bien y le saquen los sueros y todo lo que tiene. Está con kinesiología, es todo de a poquito de vuelta, aprender a levantar los brazos y a pararse solo", detalló la morocha.
Thiago Medina pasó más de dos semanas internado en terapia intensiva y hace unos días fue trasladado a una sala de cuidados intermedios tras mostrar una notable mejoría en su estado de salud.
En ese contexto, Daniela Celis compartió algunos detalles sobre el proceso de recuperación que le espera al ex Gran Hermano una vez que reciba el alta médica, luego del grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre.
"Esperaba esta noticia hace mucho tiempo, sabía que iba a estar todo bien y al fin llegó. Estoy muy contenta de que el papá de mis hijas esté con nosotras", expresó aliviada Pestañela en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece).
"Son muchos días, no sabe muy bien lo que le fue pasando, pero es consciente de todo y de a poquito", explicó sobre la actualidad de Thiago durante su visita teatral a la obra Patito Feo, que protagoniza su amiga Julieta Poggio en el Teatro Broadway.
Además, contó que Thiago se comunica con sus hijas por videollamada: "Hacemos videollamada con las nenas todos los días, las ve desde el celu, pero están los tres muy ansiosos y quieren verse. Ya falta poquito para el alta y ahí va a ser ese reencuentro y abrazo que se deben los tres".
Sobre la extensa recuperación que le espera al joven, Celis señaló: “Es un tema, estuvo bastante tiempo en coma inducido. Hay que esperar que se recupere y tenga el alta, que camine bien y le saquen los sueros y todo lo que tiene. Está con kinesiología, es todo de a poquito de vuelta, aprender a levantar los brazos y a pararse solo”.
"Fue un milagro, los médicos me decían ‘no podemos entender la evolución en tan poco tiempo y que esté hablando con nosotros’. La fe se unió, hicimos la fuerza y se logró", concluyó feliz Daniela sobre la recuperación de Thiago.