La señal de Thiago Medina que puso en alerta a los médicos y genera preocupación

image

¿Thiago Medina enfrentará secuelas luego de su internación?

Thiago Medina pasó más de dos semanas internado en terapia intensiva y hace unos días fue trasladado a una sala de cuidados intermedios tras mostrar una notable mejoría en su estado de salud.

En ese contexto, Daniela Celis compartió algunos detalles sobre el proceso de recuperación que le espera al ex Gran Hermano una vez que reciba el alta médica, luego del grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre.

"Esperaba esta noticia hace mucho tiempo, sabía que iba a estar todo bien y al fin llegó. Estoy muy contenta de que el papá de mis hijas esté con nosotras", expresó aliviada Pestañela en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece).

"Son muchos días, no sabe muy bien lo que le fue pasando, pero es consciente de todo y de a poquito", explicó sobre la actualidad de Thiago durante su visita teatral a la obra Patito Feo, que protagoniza su amiga Julieta Poggio en el Teatro Broadway.

Además, contó que Thiago se comunica con sus hijas por videollamada: "Hacemos videollamada con las nenas todos los días, las ve desde el celu, pero están los tres muy ansiosos y quieren verse. Ya falta poquito para el alta y ahí va a ser ese reencuentro y abrazo que se deben los tres".

Sobre la extensa recuperación que le espera al joven, Celis señaló: “Es un tema, estuvo bastante tiempo en coma inducido. Hay que esperar que se recupere y tenga el alta, que camine bien y le saquen los sueros y todo lo que tiene. Está con kinesiología, es todo de a poquito de vuelta, aprender a levantar los brazos y a pararse solo”.

"Fue un milagro, los médicos me decían ‘no podemos entender la evolución en tan poco tiempo y que esté hablando con nosotros’. La fe se unió, hicimos la fuerza y se logró", concluyó feliz Daniela sobre la recuperación de Thiago.