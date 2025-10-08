Mauro Icardi y La China Suárez regresaron a Turquía, en medio de una polémica que recrudece

china suarez

Por otro lado, la China Suárez también fue cuestionada por no haber viajado con sus hijos, quienes permanecieron en Estambul. Según contó el periodista Gustavo Méndez, los dos menores habían volado días antes junto a su niñera, mientras que Rufina Cabré ya estaba en la ciudad con su madre. Además, reveló que Benjamín Vicuña no habría autorizado que los chicos salieran de Turquía, ya que el permiso de viaje firmado solo incluye ese país y la Argentina.

¿Qué fue lo que hizo La China Suárez que provocó el enojo de Benjamín Vicuña?

Antes de regresar a Turquía con su hija mayor, Rufina, la China Suárez había dejado a sus dos hijos más chicos al cuidado de su padre, Benjamín Vicuña.

En ese contexto, mientras la actriz disfrutaba de una escapada romántica con su novio Mauro Icardi en Madrid, España, se conoció que tanto Magnolia como Amancio habrían viajado hace unos días a Turquía en el más absoluto secreto, y ya estarían al cuidado de una persona de confianza allí.

Fue Paula Varela, en Intrusos (América TV), quien aportó detalles sobre la situación y reveló la fecha en la que la actriz regresaría al país. "La China vendría a la Argentina en noviembre recién porque tiene la presentación de una película y tendría que estar acá para ese mes", adelantó la periodista.

Respecto al viaje de los hijos de Suárez y Vicuña, agregó: "Me confirman que los dos nenes de la China Suárez y Benjamín Vicuña están en Turquía desde el viernes pasado tras estar unos días con Benjamín". La información se mantuvo en reserva por ambas partes, y Varela explicó el motivo: "Esto no circuló por suerte para ellos, que venían buscando que no les tomen fotografías a los chicos en el aeropuerto".

Por último, la panelista precisó que los dos niños estarían bajo el cuidado de la empleada de confianza de la actriz mientras ella se encontraba en Madrid con Icardi. "Lo que interpreto es que si ella está en Madrid con Icardi, han quedado al cuidado de la empleada. Me dicen que en este caso no habría viajado la mamá de Eugenia, sino que los niños viajaron solo con la empleada", concluyó.