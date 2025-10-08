A24.com

MUY ENAMORADOS

Mauro Icardi y La China Suárez regresaron a Turquía, en medio de una polémica que recrudece

El ídolo del Galatasaray, Mauro Icardi, y su pareja, La China Suárez volvieron a Turquía, en medio de una polémica feroz.

8 oct 2025, 20:04
Debido a la fecha FIFA, el Galatasaray otorgó unos días libres a los jugadores que no fueron convocados por sus selecciones nacionales, entre ellos Mauro Icardi. El futbolista aprovechó el descanso para viajar junto a la China Suárez a Madrid, donde disfrutaron de unos días románticos antes de regresar a Turquía para retomar su rutina y la de los hijos de la actriz.

image

Durante su estadía, Icardi compartió en redes sociales una serie de imágenes con la China, tanto de su paso por la capital española como del vuelo de regreso en avión privado, un detalle que no pasó desapercibido. “Te elijo con la tranquilidad de que también te elegiría mañana”, escribió el delantero en su publicación, reafirmando su vínculo con la actriz.

China Suarez Icardi

Por su parte, la China también publicó fotos del viaje junto a su pareja y otra imagen con Juanma Cativa, su peluquero y amigo, quien se encontraba en España acompañando a Lali Espósito en sus shows. “En las buenas y en las malas siempre”, expresó la actriz, en un mensaje que muchos interpretaron como una forma de desmentir los rumores de distanciamiento con su círculo más cercano.

A pesar del tono romántico de sus publicaciones, la pareja recibió fuertes críticas por parte de los fanáticos del Galatasaray, especialmente hacia Icardi. Los hinchas consideraron que, en lugar de vacacionar, debería enfocarse en recuperar su mejor nivel futbolístico, ya que viene de una lesión que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas. Aunque el delantero ha vuelto a convertir goles, los aficionados turcos esperan un rendimiento más sólido.

china suarez

Por otro lado, la China Suárez también fue cuestionada por no haber viajado con sus hijos, quienes permanecieron en Estambul. Según contó el periodista Gustavo Méndez, los dos menores habían volado días antes junto a su niñera, mientras que Rufina Cabré ya estaba en la ciudad con su madre. Además, reveló que Benjamín Vicuña no habría autorizado que los chicos salieran de Turquía, ya que el permiso de viaje firmado solo incluye ese país y la Argentina.

¿Qué fue lo que hizo La China Suárez que provocó el enojo de Benjamín Vicuña?

Antes de regresar a Turquía con su hija mayor, Rufina, la China Suárez había dejado a sus dos hijos más chicos al cuidado de su padre, Benjamín Vicuña.

En ese contexto, mientras la actriz disfrutaba de una escapada romántica con su novio Mauro Icardi en Madrid, España, se conoció que tanto Magnolia como Amancio habrían viajado hace unos días a Turquía en el más absoluto secreto, y ya estarían al cuidado de una persona de confianza allí.

Fue Paula Varela, en Intrusos (América TV), quien aportó detalles sobre la situación y reveló la fecha en la que la actriz regresaría al país. "La China vendría a la Argentina en noviembre recién porque tiene la presentación de una película y tendría que estar acá para ese mes", adelantó la periodista.

Respecto al viaje de los hijos de Suárez y Vicuña, agregó: "Me confirman que los dos nenes de la China Suárez y Benjamín Vicuña están en Turquía desde el viernes pasado tras estar unos días con Benjamín". La información se mantuvo en reserva por ambas partes, y Varela explicó el motivo: "Esto no circuló por suerte para ellos, que venían buscando que no les tomen fotografías a los chicos en el aeropuerto".

Por último, la panelista precisó que los dos niños estarían bajo el cuidado de la empleada de confianza de la actriz mientras ella se encontraba en Madrid con Icardi. "Lo que interpreto es que si ella está en Madrid con Icardi, han quedado al cuidado de la empleada. Me dicen que en este caso no habría viajado la mamá de Eugenia, sino que los niños viajaron solo con la empleada", concluyó.

