Liberaron a los jugadores de Patronato: "Nosotros no agredimos a nadie, solo nos defendimos"

En este marco, Rodríguez recalcó: "Hicimos nuestro partido, merecimos los tres puntos y no agredimos a nadie". Por su cuenta, Matías Pardo, otro de los jugadores, contó que los tuvieron toda la noche en una camioneta para no ponerlos “con otros detenidos” y dijo que intentará viajar lo más rápido posible a Paraná para reencontrase con su familia.

Qué dijo el árbitro Baliño sobre el partido entre Patronato y Barracas Central

Por otro lado, Jorge Baliño, el árbitro del polémico partido, consideró hoy que "hay mucha susceptibilidad" con respecto al club que era presidido por el actual titular de la AFA, Claudio Tapia. El juez defendió las decisiones que tomó en las cuestionadas jugadas del partido disputado anoche en el estadio de All Boys y adelantó que no incluirá a jugadores de Patronato en el informe.

En declaraciones a TyC Sports, Baliño aceptó que fue una jornada "polémica" pero se manifestó "seguro" de que tomó las decisiones "correctas". En la jugada del primer gol anulado a Patronato, el árbitro explicó que percibió el "rebote" que resultó clave para la sanción del fuera de juego.

Luego, en relación al penal a favor de Barracas cobrado tras otro gol anulado al equipo visitante, valoró la intervención del VAR. "En la cancha me dio la sensación que se había patinado pero el VAR encontró el contacto con la cámara de atrás del arco y no me quedaron dudas", aseguró.

patronato 2.jpg

El árbitro adelantó, además, que no informará a jugadores de Patronato por el tumulto que se generó cuando finalizó el partido pero sí lo hará con integrantes del cuerpo técnico.

Patronato: cómo fueron los incidentes en el partido ante Barracas Central

Cuatro jugadores fueron detenidos ayer junto con un integrante del club Patronato tras agredir a oficiales de la Policía de la Ciudad y al árbitro, luego del triunfo de Barracas Central por 2 a 1.

Los incidentes se produjeron sobre el final del partido que se desarrolló el estadio de All Boys, en Floresta, por la Liga Profesional de Fútbol. Por el hecho, cuatro oficiales resultaron lesionados con traumatismos y contusiones, en tanto, el árbitro Jorge Baliño también sufrió golpes en las piernas.