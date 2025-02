Llamativa reacción del papá de la nena asesinada en Florencio Varela cuando hablaban de su hija

Alicia Pita, madre de Paloma, recordó a la joven y dijo "es doloroso, no hay palabras para describir el dolor. Llegar a casa y encontrarla vacía. Su vaso, sus cositas".

Sin embargo, Omar interrumpió a la madre de Paloma para anunciar: "Seguimos después porque la radio tienen que funcionar y avanzar con la publicidad". Esta actitud llamó la atención en las redes sociales, quien no le dejaron pasar el frío accionar a padre de la joven.

"Pobrecita no la merecían es un desprecio total está nota hacia paloma típico de un psicópata no se si tiene algo que ver pero que está mal del bocho eso es seguro", dice el posteo de una usuaria de X.

Las redes apuntan contra el padre de Paloma

En las últimas horas, desde las redes sociales hicieron hincapié en las reacciones del padre, quien sostiene que su hija fue víctima de una violación.

En la causa, que encabeza el fiscal Hernán Bustos Rivas, titular de la UFI N°5 de Florencio Varela, y en la que participa la DDI de la Policía Bonaerense, no figura esa información y el informe preliminar de la autopsia determinó que la víctima no presentaba lesiones compatibles con una agresión sexual.

"Vi una posible violación. Le vi ciertas marcas y le pedí al forense que investigue eso. Le vi marcas en la parte de arriba y en la de abajo y me interesa que se investigue", fue lo que dijo Omar, el padre de Paloma Gallardo de una rueda de prensa.

Y pidió: "Hay que exigirle al fiscal que aclare porque no se trabajó hasta ahora en eso (por un presunto delito contra la integridad sexual)".

Sin embargo, desde las redes sociales apuntaron contra el padre de la joven "El padre asegura que había signos de violación en el cuerpo de su hija, cuando estaba en avanzado estado de descomposición. Solo un profesional, mediante autopsia e hisopados, puede dar fe. El médico forense dijo que no hay violación. Es muy raro este señor, algo no cierra", sostuvo una usuaria de X (ex Twitter).

"Totalmente de acuerdo este tipo no llora la muerte de la hija, que lo investiguen, algo raro hay. La familia del chico sufren también ,no le hacen notas, raro", completó otra usuaria.

El papá de Paloma habló sobre los asesinos de su hija: “Mi interés es que reciban a Cristo en su corazón”

En medio de la conmoción por el asesinato de su hija Paloma, Omar Gallardo dijo que perdonó a los asesinos y que les desea que se arrepientan ante Cristo. Las pericias indicaron que ambos adolescentes fueron asesinados a golpes en la cabeza. Sin embargo, Gallardo está seguro de que existió un delito sexual y que actuó “el demonio”.

En una entrevista, vinculó el crimen con lo espiritual y sostuvo: “Mi interés es invitarlos a que se arrepientan y reciban a Cristo en su corazón”.

“Esto que pasó con mi hija y con Josué es un mal, como tantos males que estamos viviendo siendo víctimas mucha gente en el país. Y mirando las cosas, tenemos que encontrar una salida”, dijo en diálogo con Crónica TV.

“El delincuente, cuando trama un robo o un homicidio, lo planifica, lo trabaja, piensa, analiza cómo lo va a hacer y después toma la decisión de empezar con los primeros pasos. En el primer momento que accionó, tomó la decisión y produce el hecho, es impulsado, no solamente por la voluntad misma, que claro, no provino de una persona normal, sino que algo la impulsó a hacer eso, algo lo motivó”, explicó.

El papá de Paloma sostuvo que su hija fue víctima de una violación. Para Omar, ese fue el móvil del crimen. De hecho, en la hipótesis que él plantea, Josué intentó defenderla y por eso los mataron a ambos.