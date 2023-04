Llegó a su casa y encontró a 5 ladrones adentro: intentó huir y la entraron de los pelos

De acuerdo a su declaración, los hombres entraron al lugar por un portón aledaño, justo cuando ella y su hija abandonaban la vivienda.

"Tardamos media hora y cuando regresamos, mi hija abre la puerta y salen de adentro dos personas que la agarran y le tapan la boca", contó Roxana, en diálogo con Andino y las Noticias.

Embed

"Yo quiero salir para pedir ayuda y gritar y me agarraron, me tiraron al piso, me arrastraron hasta la puerta y me encerraron. Evidentemente, tenían un inhibidor para que no sonara la alarma", detalló.

Según contó, los hombres habían estado sacando fotos de su casa los días previos al hecho. "Destruyeron todo y tiraron todo. No dejaron nada sin remover", explicó la víctima en relación al robo.