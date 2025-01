"Llevame al hospital que me muero", el grito de un joven que fue asaltado en la puerta de su casa en Pilar

Cómo fue el asalto

Cerca de las 6 del primer día del año y Ian, de 27 años, fue víctima de dos motochorros que quisieron robarle sus pertenencias y antes de huir lo balearon. El hecho se viralizó luego en redes sociales gracias a las filmaciones de las cámaras de seguridad.

Ian regresaba a su casa después de los festejos de Año Nuevo y fue interceptado por dos delincuentes que circulaban en una moto. El joven se resistió y evitó que le robaran, pero antes de huir, los ladrones le dispararon. Llegó a su casa y a los gritos le pidió ayuda a sus padres.

"Mamá, papá, me pegaron un tiro", gritó Ian. Su padre salió rápido y le abrió la puerta. “¿Quién fue?”, le preguntó. Su hijo respondió: “No sé”. Mientras su padre se cambiaba para llevarlo al hospital, el joven no paraba de gritar. “Rápido, llevame al hospital que me muero. Haceme un torniquete”, exclamaba.

En la grabación se ve cómo su madre improvisa un torniquete mientras el padre saca el auto para llevarlo al hospital Central de Pilar, donde se encuentra internado y fuera de peligro.

La investigación policial

La investigación del ataque de los motochorros quedó a cargo del fiscal de Pilar Raúl Casal, que le encomendó a personal de la comisaría 7a. de Pilar un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona donde fue el intento de robo para intentar identificar la marca y modelo de la moto en la que circulaban los delincuentes.

“Se pidió colaboración a la Municipalidad de Pilar para ver, si con filmaciones de las cámaras de seguridad, se puede reconstruir el trayecto que hicieron los delincuentes después de balear a la víctima. El primer objetivo es localizar la moto utilizada por los ladrones para, luego, tratar de identificar a los motochorros”, explicó una fuente de la investigación.