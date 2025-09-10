En vivo Radio La Red
Policiales
Padres
Mendoza
Tensión en Mendoza

Cómo fue la reacción de los padres de la adolescente que disparó y se atrincheró en la escuela

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, contó que los padres de la menor se encuentran en el lugar intentando contenerla. “No dejan de llorar”, sostuvo.

Una adolescente de 14 años se atrincheró esta mañana en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en la localidad mendocina de La Paz, en el límite con San Luis. La joven ingresó con un arma de fuego, efectuó dos disparos al aire y generó momentos de extrema tensión lo que provocó la rápida reacción de toda la sociedad, las fuerzas de seguridad y sus padres.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, contó que los padres de la menor se encuentran en el lugar intentando contenerla. “No dejan de llorar, estamos todos consternados y sorprendidos”, dijo. El mandatario aseguró que trató de transmitirles calma: “Lo crucé al papá y lo único que me salió fue decirle que se quedara tranquilo, que va a salir todo bien”.

Un grupo especial de la Policía de Mendoza negoció con la chica, que permaneció sola dentro del establecimiento. El resto de los estudiantes fue evacuado de inmediato y algunos debieron recibir asistencia médica por cuadros de pánico.

Imágenes captadas por los medios muestran el momento en que la adolescente caminaba con el arma en la mano por el patio de la escuela.

Hipótesis sobre bullying y antecedentes

Allegados a la familia señalaron que la adolescente había sido víctima de bullying durante la semana a raíz de la difusión de un video. Sin embargo, el intendente Ubieta negó que existiera un conflicto puntual con compañeros o docentes: “Los directivos me dijeron que era una chica normal, con problemas como cualquier adolescente, pero no se avizoraba una reacción de este tipo”.

Ubieta también destacó que el colegio “tiene un gabinete psicopedagógico muy importante” y consideró que la joven “está confundida”.

Expectativa por la resolución del caso

Estamos colaborando con la Policía para que esto tenga el mejor desenlace posible. Lo que más queremos es que la chica salga sana y salva y pueda regresar con su familia”, concluyó el intendente.

En ese contexto trascendió que la menor finalmente entregó el arma y se terminó entregando a la Policía tras más de 6 horas de tensión en el instituto educativo mendocino.

