Cómo fue la reacción de los padres de la adolescente que disparó y se atrincheró en la escuela. 

Hipótesis sobre bullying y antecedentes

Allegados a la familia señalaron que la adolescente había sido víctima de bullying durante la semana a raíz de la difusión de un video. Sin embargo, el intendente Ubieta negó que existiera un conflicto puntual con compañeros o docentes: “Los directivos me dijeron que era una chica normal, con problemas como cualquier adolescente, pero no se avizoraba una reacción de este tipo”.

Ubieta también destacó que el colegio “tiene un gabinete psicopedagógico muy importante” y consideró que la joven “está confundida”.

Expectativa por la resolución del caso

“Estamos colaborando con la Policía para que esto tenga el mejor desenlace posible. Lo que más queremos es que la chica salga sana y salva y pueda regresar con su familia”, concluyó el intendente.

En ese contexto trascendió que la menor finalmente entregó el arma y se terminó entregando a la Policía tras más de 6 horas de tensión en el instituto educativo mendocino.