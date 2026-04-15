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El brutal pedido de la mamá del corazón de Ángel en el programa de Moria Casán: "Quiero..."

Lorena, mamá del corazón de Ángel, habló en La mañana con Moria y expresó con indignación su repudio hacia los imputados.

15 abr 2026, 12:11
lorena y moriaa casán
lorena y moriaa casán

La tragedia de Ángel, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia, sigue generando conmoción y dolor. En las últimas horas, la Justicia de Chubut resolvió que Mariela Altamirano, su madre biológica, y Maicol González, el padrastro, permanecerán detenidos bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La imputación contra Altamirano es por “homicidio agravado por el vínculo”, ya que el pequeño falleció en la vivienda que compartía con ella y su pareja. Los peritos intentan establecer si el paro cardiorrespiratorio que le provocó la muerte estuvo directamente relacionado con los 20 golpes en la cabeza que reveló la autopsia.

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Mientras tanto, el caso también tuvo un fuerte eco mediático. En La mañana con Moria (El Trece), Lorena, la mamá del corazón de Ángel, se expresó con crudeza y sin poder contener las lágrimas al referirse a los acusados.

“A ella la odio porque me sacó lo más lindo que teníamos”, dijo con lágrimas en los ojos y completamente quebrada. Y agregó: “A él le digo lo mismo. Me dan asco. Quiero que se pudran en la cárcel. No quiero que se mueran, no quiero que se maten, quiero que sufran”.

Las palabras de Lorena reflejan el dolor de quienes acompañaron al niño en su corta vida y ponen en evidencia la indignación social frente a un caso que expone la vulnerabilidad de la infancia y la urgencia de respuestas judiciales.

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Cuál fue la fuerte frase que expresó Moria Casán tras la autopsia de Ángel

La muerte de Ángel, el pequeño de 4 años oriundo de Comodoro Rivadavia, generó un profundo impacto en la opinión pública nacional. El niño perdió la vida el domingo mientras estaba bajo el cuidado de su madre, y la autopsia reveló que presentaba graves lesiones internas en la zona craneal.

En la apertura del programa del lunes La mañana con Moria (El Trece), Federico Seeber abordó de inmediato las novedades más recientes sobre la causa judicial y las hipótesis que se manejan en torno al caso, lo que provocó una fuerte reacción de indignación en la conductora.

“Este tema atraviesa a toda la sociedad, nos interpela. Es un tema durísimo y que terminó la vida de este Ángel, que bien su nombre lo dice”, expresó la One al dar inicio al análisis de lo ocurrido.

El periodista detalló: "Hasta los 4 años su vida fue espantosa, en general la pasó muy mal. Tuvo episodios de violencia los que aparentemente, y faltan los resultados de la autopsia, hay estudios preliminares que cuentan que él tuvo golpes internos en la cabeza".

Seeber agregó: "A las pocas horas de lo que lo tiraran en el hospital Ángel murió y la Justicia está tratando de buscar responsables. Las maestras del jardín de infantes elaboraron un informe y contaron que el nene tenía cambios de conducta muy evidentes. Fundamentalmente a cuando dejó la casa que habitó con el papá y la mujer del papá y pasó a estar con su mamá por orden de la Justicia".

En esa misma línea, explicó que el niño vivía en "condiciones muy malas de salud y de hogar y un aparente mal trato de la madre y la pareja de la madre. Hay algunos videos que son espantosos".

“Todo es un espanto”, reaccionó Moria Casán al escuchar el duro relato de su compañero sobre el caso Ángel. Y luego Amalia Díaz Guiñazú confirmó.

De acuerdo con lo informado, la madre llevó al niño al hospital y lo dejó allí abandonado. Poco después, Ángel falleció. Actualmente, la Justicia intenta establecer las responsabilidades de los adultos que debían garantizar su cuidado.

Finalmente, Amalia Díaz Guiñazú señaló que la Justicia de Chubut imputó y detuvo en las últimas horas a la madre del niño, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González, como coautores de homicidio agravado, tras el informe forense que confirmó que Ángel sufrió múltiples traumatismos en la cabeza.

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