El estremecedor sueño premonitorio del padre de Ángel antes de la muerte de su hijo
Luis relató el impactante sueño que tuvo horas antes de enterarse de la muerte de su hijo. Además, apuntó contra la madre del nene y su pareja luego de la audiencia de control de detención y apertura en la que comparecieron este martes.
Luis relató el impactante sueño que tuvo horas antes de enterarse de la muerte de su hijo, Ángel.
En medio del dolor y la indignación que sacude a Comodoro Rivadavia, Luis, el padre de Ángel, reveló la pesadilla que tuvo horas antes de enterarse de la muerte de su hijo de 4 años. "Me levanté a las 6 de la mañana, lo soñé pidiendo por mí", confesó en una entrevista que brindó este martes a ADN Sur.
El impacto de ese episodio fue de tal magnitud que despertó a su pareja actual, Lorena, para contarle lo que había pasado. En ese marco, le propuso: "Después vamos ahí a ver si lo podemos buscar, así lo llevamos a la cancha, a ver si nos dejan". Sin embargo, cerca de las 8:20 recibió el llamado que le cambiaría la vida: le informaron el fallecimiento del menor.
Ese día, Ángel había sido trasladado de urgencia en estado crítico y con paro cardiorrespiratorio a un centro de salud, donde murió poco después. En un primer momento, la madre sostuvo que el chico se había descompensado mientras dormía, pero esa versión comenzó a desmoronarse con el avance de las pericias médicas.
Los estudios forenses detectaron golpes en la cabeza y lesiones previas, algunas de varios días de antigüedad, lo que reforzó la hipótesis de un cuadro de violencia sostenida. Esto derivó en la imputación y detención de Mariela Altamirano y su pareja, Maicol Kevin González, acusados de homicidio agravado por el vínculo.
El padre de Ángel contra su expareja y el novio: "Ninguno de ellos tuvo el coraje de levantar la mirada"
Respecto de la audiencia inicial de este martes, en la que comparecieron ambos acusados, Luis sostuvo: "Estamos conforme porque nos dan la tranquilidad de que no se van a escapar".
"Ninguno de ellos tuvo el coraje de levantar la mirada y mirarme fijamente. Agacharon la cabeza todos, hasta la defensora de Mariela no aguantó la mirada", completó en su descargo.
Para el padre, la muerte de su hijo es responsabilidad de la pareja: "Los dos asesinos están... ella también le pegaba", afirmó. Incluso recordó que Altamirano ya tenía antecedentes de maltrato con otro hijo en Misiones. "Ellos no lo querían a mi hijo, lo llevaron a vivir un infierno", sentenció.
El reclamo de Luis también apuntó contra el sistema judicial y los organismos de protección que permitieron que Ángel fuera entregado a su madre biológica, en el marco de un proceso de revinculación a fines del año pasado. "Faltan los demás, los que dieron la firma para entregar a nuestro bebé a estos asesinos", denunció, en referencia a jueces, psicólogos y defensores de menores.
El hombre relató que intentó advertir sobre el peligro que corría el menor, pero fue ignorado: "Avisé que iban a pasar las cosas, tenía ese presentimiento como padre, y nadie me quiso atender", reprochó.
Según Luis, Ángel pasó de una vida de cuidados a una de abandono absoluto. "Vivió un infierno en esa casa, no tenía ni baño", señaló.
Por último, el padre del menor contó que la habitación de Ángel en su casa sigue intacta y cerró con una frase demoledora: "Estoy esperanzado de que mi hijo vuelva a entrar por la puerta gritándome 'papá, papá'".