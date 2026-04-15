El estremecedor sueño premonitorio del padre de Ángel antes de la muerte de su hijo

El padre de Ángel contra su expareja y el novio: "Ninguno de ellos tuvo el coraje de levantar la mirada"

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Respecto de la audiencia inicial de este martes, en la que comparecieron ambos acusados, Luis sostuvo: "Estamos conforme porque nos dan la tranquilidad de que no se van a escapar".

"Ninguno de ellos tuvo el coraje de levantar la mirada y mirarme fijamente. Agacharon la cabeza todos, hasta la defensora de Mariela no aguantó la mirada", completó en su descargo.

Para el padre, la muerte de su hijo es responsabilidad de la pareja: "Los dos asesinos están... ella también le pegaba", afirmó. Incluso recordó que Altamirano ya tenía antecedentes de maltrato con otro hijo en Misiones. "Ellos no lo querían a mi hijo, lo llevaron a vivir un infierno", sentenció.

El reclamo de Luis también apuntó contra el sistema judicial y los organismos de protección que permitieron que Ángel fuera entregado a su madre biológica, en el marco de un proceso de revinculación a fines del año pasado. "Faltan los demás, los que dieron la firma para entregar a nuestro bebé a estos asesinos", denunció, en referencia a jueces, psicólogos y defensores de menores.

El hombre relató que intentó advertir sobre el peligro que corría el menor, pero fue ignorado: "Avisé que iban a pasar las cosas, tenía ese presentimiento como padre, y nadie me quiso atender", reprochó.

Según Luis, Ángel pasó de una vida de cuidados a una de abandono absoluto. "Vivió un infierno en esa casa, no tenía ni baño", señaló.

Por último, el padre del menor contó que la habitación de Ángel en su casa sigue intacta y cerró con una frase demoledora: "Estoy esperanzado de que mi hijo vuelva a entrar por la puerta gritándome 'papá, papá'".