El video inédito de Ángel que mostraron en el programa de Moria Casán y complica a su madre

Y ante las imágenes al aire explicó: “Es esa que está de rojo la madre. Se lo van a restituir y fijate que ella se va directamente a poner una denuncia. Ella está con la beba en brazos, va a poner una denuncia y no le da a Ángel ni cinco de bola, perdón el término. No le da importancia, miren la cara de Ángel”.

“¿Quién lo grabó?”, consultó la conductora Moria Casán. “Eso lo grabó Lorena”, le contestó la panelista. Y la conductora puso en contexto: “Tenemos un video inédito que trajo Amalia Guiñazú que es del niño cuando su padre biológico lo va a restituir a su madre, que en ese momento tiene a la otra beba chiquita en una comisaría".

“En ese momento ella le está poniendo una denuncia por violencia al padre, a Luis, por violencia. Y ni siquiera mira al nene, fijate la actitud. O sea, el nene entra y no va a tomarlo”, precisó Amalia. Y Gustavo Méndez observó sobre esas impactantes imágenes: “Es un nene que evidentemente sabe que algo malo estaba pasando, está estoico”.

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La fuerte frase de Moria Casán al escuchar los resultados de la autopsia de Ángel

La conductora Moria Casán se conmovió al aire al escuchar el relato con los últimos datos de la investigación de la muerte del niño Ángel en Comodoro Rivadavia.

Federico Seeber se metió de lleno en la investigación judicial del caso y las líneas de hipótesis que se siguen, generando la total indignación y reacción en la conductora.

“Este tema atraviesa a toda la sociedad, nos interpela. Es un tema durísimo y que terminó la vida de este Ángel, que bien su nombre lo dice”, comenzó la One para dar pie al desarrollo del caso.

Ahí, el periodista indicó: "Hasta los 4 años su vida fue espantosa, en general la pasó muy mal. Tuvo episodios de violencia los que aparentemente, y faltan los resultados de la autopsia, hay estudios preliminares que cuentan que él tuvo golpes internos en la cabeza".

"A las pocas horas de lo que lo tiraran en el hospital Ángel murió y la Justicia está tratando de buscar responsables. Las maestras del jardín de infantes elaboraron un informe y contaron que el nene tenía cambios de conducta muy evidentes. Fundamentalmente a cuando dejó la casa que habitó con el papá y la mujer del papá y pasó a estar con su mamá por orden de la Justicia", remarcó Seeber.

Y en esea línea explicó que el niño se encontraba en "condiciones muy malas de salud y de hogar y un aparente mal trato de la madre y la pareja de la madre. Hay algunos videos que son espantosos".

“Todo es un espanto”, reaccionó Moria Casán al escuchar el duro relato de su compañero sobre el caso Ángel López en Comodoro Rivadavia.