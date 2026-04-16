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El video inédito de Ángel que mostraron en el programa de Moria Casán y complica a su madre

En el programa de Moria Casán revelaron un material que complica a la madre de Ángel López en el caso de Comorodo Rivadavia que conmociona al país.

16 abr 2026, 12:40
El video inédito de Ángel que mostraron en el programa de Moria Casán y complica a su madre
El video inédito de Ángel que mostraron en el programa de Moria Casán y complica a su madre

El video inédito de Ángel que mostraron en el programa de Moria Casán y complica a su madre

La muerte de Ángel López, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia, causó una enorme conmoción en todo el país. La Justicia avanza con la investigación y quedó confirmada la imputación de su madre Mariela Altamirano por homicidio agravado y de su pareja Michel González por homicidio simple tras conocerse los resultados de la autopsia.

En el programa de Moria Casán por El Trece se mostró un video revelador que complica a la mamá del niño del día en que el nene volvió conella y su fría actitud al recibirlo.

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En las imágenes, impacta ver la aparente angustia del menor tras ser llevado por su padre a reencontrarse con la madre y la distante actitud de ella al recibirlo.

“Traje dos videos inéditos de Ángel que no los tiene nadie. Este es del día en que van a entregar al nene, se lo van a restituir a Altamirano (madre de Ángel), y fijate que ella se va directamente a poner una denuncia y no le da importancia, mirá la cara de Ángel, no quiere entrar”, dio pie Amalia Guiñazú al video del niño.

Y ante las imágenes al aire explicó: “Es esa que está de rojo la madre. Se lo van a restituir y fijate que ella se va directamente a poner una denuncia. Ella está con la beba en brazos, va a poner una denuncia y no le da a Ángel ni cinco de bola, perdón el término. No le da importancia, miren la cara de Ángel”.

“¿Quién lo grabó?”, consultó la conductora Moria Casán. “Eso lo grabó Lorena”, le contestó la panelista. Y la conductora puso en contexto: “Tenemos un video inédito que trajo Amalia Guiñazú que es del niño cuando su padre biológico lo va a restituir a su madre, que en ese momento tiene a la otra beba chiquita en una comisaría".

“En ese momento ella le está poniendo una denuncia por violencia al padre, a Luis, por violencia. Y ni siquiera mira al nene, fijate la actitud. O sea, el nene entra y no va a tomarlo”, precisó Amalia. Y Gustavo Méndez observó sobre esas impactantes imágenes: “Es un nene que evidentemente sabe que algo malo estaba pasando, está estoico”.

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La fuerte frase de Moria Casán al escuchar los resultados de la autopsia de Ángel

La conductora Moria Casán se conmovió al aire al escuchar el relato con los últimos datos de la investigación de la muerte del niño Ángel en Comodoro Rivadavia.

Federico Seeber se metió de lleno en la investigación judicial del caso y las líneas de hipótesis que se siguen, generando la total indignación y reacción en la conductora.

“Este tema atraviesa a toda la sociedad, nos interpela. Es un tema durísimo y que terminó la vida de este Ángel, que bien su nombre lo dice”, comenzó la One para dar pie al desarrollo del caso.

Ahí, el periodista indicó: "Hasta los 4 años su vida fue espantosa, en general la pasó muy mal. Tuvo episodios de violencia los que aparentemente, y faltan los resultados de la autopsia, hay estudios preliminares que cuentan que él tuvo golpes internos en la cabeza".

"A las pocas horas de lo que lo tiraran en el hospital Ángel murió y la Justicia está tratando de buscar responsables. Las maestras del jardín de infantes elaboraron un informe y contaron que el nene tenía cambios de conducta muy evidentes. Fundamentalmente a cuando dejó la casa que habitó con el papá y la mujer del papá y pasó a estar con su mamá por orden de la Justicia", remarcó Seeber.

Y en esea línea explicó que el niño se encontraba en "condiciones muy malas de salud y de hogar y un aparente mal trato de la madre y la pareja de la madre. Hay algunos videos que son espantosos".

“Todo es un espanto”, reaccionó Moria Casán al escuchar el duro relato de su compañero sobre el caso Ángel López en Comodoro Rivadavia.

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