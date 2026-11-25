Los profesionales advirtieron que la nena tenía hematomas y golpes en varias partes del cuerpo. (Foto: Gentileza 0223)

Además, se tomaron declaraciones y se dispuso la realización de una autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento. En un principio, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Las pruebas que derivaron en la detención de la madre y el padrastro

Durante más de dos meses, los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad, recolectaron testimonios de vecinos y reunieron distintos elementos de prueba.

En los allanamientos realizados en septiembre, los efectivos secuestraron prendas de vestir de la pequeña y un juego de sábanas con presuntas manchas de sangre, que fueron incorporados al expediente judicial. A partir de las pruebas recolectadas, el fiscal Rodolfo Moure ordenó la detención de la madre y el padrastro de la víctima.

Zapata fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán, mientras que Alvarez, quien actualmente cursa un embarazo, quedó alojada en una dependencia penitenciaria destinada a personas gestantes.

Está previsto que ambos sospechosos declaren este jueves ante la Fiscalía, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias de la muerte de la niña y las responsabilidades de los acusados.