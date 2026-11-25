Por último, expresó su dolor por la muerte de Maradona y fue contundente sobre las circunstancias de sus últimos días: "Creo que lo mataron, que lo dejaron morir, que lo abandonaron". Y agregó: "Me está faltando mi amigo. Que me lo sacaron. Siempre lo digo, que si hubiera estado ahí, no hubiese pasado. Eso lo tengo muy claro. Lo dejaron morir". También manifestó que le hubiera gustado participar del juicio: "Me hubiese encantado estar en ese juicio, que la familia me llame".

Cómo está el juicio por la muerte de Diego Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, entró en su etapa decisiva. El debate oral comenzó en marzo, se extendió durante más de 50 audiencias y terminó el pasado 22 de octubre. Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro deberá determinar las responsabilidades de los profesionales de la salud que estuvieron a cargo de la atención del exfutbolista en sus últimos días.

En el banquillo están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni y la coordinadora de la prepaga, Nancy Forlini. La fiscalía pidió penas de hasta 12 años de prisión para los imputados. El médico clínico Pedro Di Spagna quedó afuera de la acusación después de que las partes desistieran de continuar con los cargos en su contra.

El veredicto se conocerá el próximo 22 de diciembre, cuando los jueces den a conocer su decisión. La enfermera Dahiana Gisela Madrid, en cambio, tendrá un proceso aparte: eligió ser juzgada por un jurado popular.