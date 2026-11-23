“Soy sobreviviente de ese atentado, nosotros vivíamos enfrente”, contó Silvia Ibarzábal. Según reconstruyó, el ataque se extendió durante varias horas y tuvo como objetivo apoderarse del armamento de la unidad. En medio del operativo, el coronel Camilo Arturo Gay y su esposa fueron asesinados, al igual que el soldado conscripto Daniel González.

Ibarzábal también recordó que, después del asalto, su padre fue trasladado por los integrantes del ERP y permaneció secuestrado durante 304 días. “A mi papá lo metieron en un baúl y se lo llevaron”, relató.

La mujer describió las condiciones en las que estuvo cautivo y aseguró que durante parte del secuestro permaneció encerrado en un jaulón y luego en un pozo. “Hubo un mes y medio, dos meses que lo tuvieron en un jaulón”, recordó. También contó que llegó a pesar 35 kilos y lamentó que “lo mataron estando amordazado, con los pies atados y las manos atadas, en total estado de indefensión”, afirmó. El cuerpo de Ibarzábal fue encontrado después de que sus captores lo asesinaran, el 19 de noviembre de 1974.

Al vincular la historia de su familia con el homenaje que prepara la UBA, Silvia cuestionó a quienes impulsaron la convocatoria y consideró que los estudiantes deberían conocer lo ocurrido. “La mayoría de los estudiantes no deben saber esto. Ahora, los promotores de esto sí lo conocen”, sostuvo.

“Ese es Santucho, esa es la persona que van a homenajear en la universidad”, expresó. Y concluyó: “La gente lo tiene que saber, porque esto no se puede homenajear, esto es un mal mensaje”.