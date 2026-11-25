Entre los objetivos planteados por la jefa de la bancada libertaria figuran limitar la publicidad de las apuestas online, darle al Enacom facultades administrativas para bloquear sitios que operen de manera irregular y reforzar las medidas de protección de menores.

El senador peronista propuso aprobar la media sanción de Diputados y discutir las modificaciones del oficialismo a través de una iniciativa complementaria. (Foto: archivo).

Bullrich también cuestionó el artículo 17 de la iniciativa de Diputados, que modifica la ley del deporte para impedir que personas vinculadas al negocio de las apuestas integren las autoridades de asociaciones deportivas y clubes de fútbol.

“Mezclar un cambio en el fútbol es mezclar peras con manzanas”, sostuvo la senadora, quien calificó la disposición como “un artículo que está tirado de los pelos”. La legisladora consideró que ese punto excede el objetivo de la ley y pidió más tiempo para analizar las modificaciones.

Incluso planteó la posibilidad de que el debate sobre los cambios se traslade a una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias. “Esto estuvo frenado dos años. Nos vamos a tomar unas horas de reflexión”, argumentó.

El acuerdo con Mayans para destrabar la iniciativa

Ante las diferencias planteadas por el oficialismo, Mayans propuso aprobar el texto que ya cuenta con media sanción de Diputados y canalizar las modificaciones que reclama el Gobierno a través de una iniciativa aparte. También recordó que el Poder Ejecutivo tendrá la posibilidad de reglamentar la ley una vez sancionada.

“Nos pronunciamos por la media sanción de Diputados para que tengamos ley. No se olviden de que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de la reglamentación. Y si quieren mejorar algunos aspectos, lo vemos después. Actuemos en favor de nuestros jóvenes, como dijo el Episcopado”, expresó el jefe del bloque peronista.

Bullrich aceptó la propuesta y le solicitó que garantizara los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas del proyecto complementario durante la sesión de este jueves.

La discusión se trasladará ahora al recinto, donde el principal tema será la reforma política que impulsa el Gobierno y que tiene como eje la suspensión de las PASO. Luego, los senadores buscarán sancionar la ley de prevención de la ludopatía y avanzar con el texto que propone introducir cambios.

La presión de la Iglesia y las 20.000 firmas

El acuerdo político se produjo después de una fuerte intervención de la Iglesia Católica, que envió a un representante del Episcopado al plenario de comisiones para reclamar directamente a los senadores la aprobación de la iniciativa.

Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado, pidió que la decisión se tomara en función de la protección de los sectores más vulnerables, especialmente niños, adolescentes y jóvenes.

“Les pido que cuando tengan que tomar una decisión, lo hagan mirando al pueblo, a la gente. Lo primero son las personas y sobre todo los más vulnerables, los niños, los jóvenes, los adolescentes. No la economía. No el juego que atrae a los más poderosos. La decisión que tienen por delante es qué patria queremos. Se juega en lo que hacemos con los más vulnerables”, manifestó.

Además, llevó al Senado una caja con 20.000 firmas recolectadas a través de Change.org para respaldar la aprobación del proyecto.

Qué establece el proyecto aprobado por Diputados

La iniciativa busca establecer restricciones a la publicidad y promoción de apuestas online, prohibir los patrocinios deportivos de las empresas del sector y reforzar los mecanismos de control para evitar que menores de edad accedan a las plataformas.

Entre sus principales disposiciones contempla: