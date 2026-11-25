Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dos pistolas y las zapatillas que el sospechoso habría utilizado el día del hecho. La investigación está a cargo del fiscal Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza.

Por qué la Justicia consideró que el jubilado actuó en legítima defensa

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el jubilado se había acercado a la entrada de su vivienda tras escuchar los gritos provenientes de la calle. En ese momento, Encina le habría apuntado con un arma de fuego y ante la amenaza, el hombre efectuó un único disparo que impactó en el pecho del delincuente, quien murió en el lugar.

Lautaro Conde tras su arresto. (Foto: Policía)

Para el fiscal Rulli, la amenaza directa que sufrió el vecino fue determinante para encuadrar su accionar dentro de la legítima defensa. El jubilado, que atravesaba una delicada situación de salud y necesitaba asistencia respiratoria, reconoció ante el fiscal haber efectuado el disparo. Su colaboración también fue valorada durante la investigación.

Las similitudes con la muerte de “Mateíto El Ninja” en Morón

El caso de San Justo volvió a cobrar relevancia tras la muerte de Mateo Nicolás Carmody Sánchez, el adolescente de 16 años conocido como “Mateíto El Ninja”, durante otro presunto intento de robo de un automóvil en Morón.

Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que el adolescente recibió múltiples perdigones. Sin embargo, todavía no se estableció quién efectuó el disparo mortal. Una de las hipótesis que analiza la Justicia es que un vecino armado haya intervenido durante el episodio, aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada.

Zapatillas y armas incautadas a Lautaro Conde, cómplice de Lautaro Lencina.

La investigación, a cargo del fiscal Guillermo Rey, busca determinar si existió un tirador externo a la banda y, en ese caso, si actuó en legítima defensa de un tercero, incurrió en un exceso de legítima defensa o cometió un homicidio. A diferencia de lo ocurrido en San Justo, donde el jubilado reconoció haber disparado, el supuesto tirador del caso de “Mateíto El Ninja” todavía no fue identificado.