A la conductora le preocupaba un solo detalle. “¿Y dije algo malo?”, le preguntó. “No”, respondió el bailarín. Con eso le alcanzó a Susana para dar por terminado el asunto. “Ah, entonces no me importa, chau”.

El remate hizo reír a todos en el estudio y Sabrina Rojas reaccionó al aire. “Qué genial, qué única, Dios mío. No, tremenda”, comentó.

Cuánto tiempo trabajaron juntos Susana Giménez y Marcelo Iripino

Susana Giménez y Marcelo Iripino trabajaron juntos durante más de 20 años. De hecho, en una entrevista de 2019, el propio coreógrafo habló de 22 años de trabajo compartido.

Iripino comenzó como bailarín, luego se convirtió en uno de los históricos “Susanos” y finalmente fue el responsable de las emblemáticas aperturas musicales de la diva.

La relación laboral se interrumpió en 2010, aunque volvieron a trabajar juntos en 2014, 2019 y 2024.

Más allá de lo profesional, mantuvieron un estrecho vínculo afectivo. Iripino llegó a definir a Susana como una segunda mamá.