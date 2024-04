Locura y muerte en una fiesta de San Justo: los videos del crimen de Gianfranco Di Luciano

Embed

Según testimonios recabados, una discusión dentro del establecimiento habría precedido al trágico desenlace. "Tuvieron una discusión, no se sabe por qué, y en ese contexto el atacante sacó un arma y disparó", señaló una fuente de la investigación en declaraciones el medio Diario Conurbano.

La secuencia fue captada por una serie de videos. Tras el disparo, el homicida se dio a la fuga junto a un cómplice. Se especula que la víctima, Di Luciano, podría haber estado involucrado en el comercio de drogas. En rigor, al joven se le encontraron más de 20 dosis de cocaína y tusi (la llamada "cocaína rosa") que aparentemente vendía.

Crimen de San Justo: cómo atraparon al presunto asesino

La rápida intervención del fiscal Matías Folino permitió el rastreo del vehículo utilizado por el agresor para escapar, gracias a las cámaras de seguridad del teatro y de las calles circundantes.

El auto fue hallado estacionado cerca de otro local nocturno en Villa Palito, donde finalmente fue capturado el presunto autor del disparo, identificado como Yoel Tahiel Tambussi.

Tambussi fue encontrado en posesión de un revólver calibre .9 milímetros, el cual está siendo sometido a peritaje para determinar si fue el utilizado en el crimen. Además, se incautó el vehículo rojo Ford Fiesta Kinetic utilizado en la huida.

crimen san justo.jpg Yoel Tahiel Tambussi fue detenido pocas horas después del hecho. Está acusado de ser el autor del disparo.

En tanto, se está investigando si Tambussi está implicado en otros incidentes. A él también se le encontraron dosis de sustancias sospechosas. Además, en las últimas horas se presentó ante la Justicia el cómplice, un adolescente de 17 años que estaba prófugo.

Qué dijo la familia de la víctima

“En la mesa de al lado había un grupo de gente borracha fuera de control. La cabina del DJ está al lado y quien sería el asesino se trepa a la cabina y empieza a tocar todos los botones”, contó el padre de la víctima en declaraciones a TN.

“Ahí el DJ se defiende y lo empuja. Entonces él cae sobre la mesa de mi hijo y empieza a gritar 'a mí no me empujan, no saben quién soy, soy el jefe de todos estos' y saca un arma de fuego y dispara entre cuatro o cinco veces”, sostuvo.

“Todavía no está claro si uno de los tiros pega en el techo y luego en la cabeza de mi hijo, o si le pega directamente”, recalcó, y negó cualquier vínculo de su hijo con la venta de drogas.

Según el medio El 1 Digital, Gianfranco Di Luciano tenía 20 años y trabajaba en una concesionaria de autos. Apodado “El Colo”, era de Parque Patricios y jugaba al futsal.