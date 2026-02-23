En vivo Radio La Red
Policiales
Mujer
Ezeiza
FEMICIDIO

Los desgarradores gritos de la mujer asesinada en Ezeiza antes del ataque

La joven de 26 años fue atacada a puñaladas cuando caminaba de noche. El acusado tenía cuchillos, manchas de sangre y ropa lavada, mientras los investigadores aún intentan determinar el móvil.

BRUTAL ASESINATO DE UNA JOVEN A PUÑALADAS EN EZEIZA
Durante el procedimiento, los investigadores le secuestraron varios cuchillos y constataron que tenía manchas de sangre. Además, advirtieron que la ropa que habría usado al momento del ataque había sido lavada recientemente, de acuerdo con allegados a la pesquisa. A pesar de esos indicios, los detectives aún no logran establecer con certeza cuál fue el móvil del homicidio.

ezeiza-femicidio

El cuerpo fue encontrado por un vecino que había salido a sacar la basura y lo vio tendido y ensangrentado sobre la calle Manuel Andrada, en la localidad de La Unión, en las inmediaciones del predio de Lomas Athletic Club Golf. El testigo llamó al 911 y poco después arribaron una ambulancia y efectivos de la Policía bonaerense, quienes iniciaron un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Una de las filmaciones muestra a la víctima caminando a las 20.45 con una pequeña mochila en la espalda. Dentro llevaba una botella de agua y un celular. El horario surge del registro de una cámara instalada en una vivienda particular. El segundo video, captado a las 23.48 por otro dispositivo domiciliario, registró los gritos desesperados y súplicas de la joven antes del ataque fatal.

La familia de Malena y su celular

La víctima era madre de un nene de tres años que ese fin de semana se encontraba en la casa de su padre. Los investigadores descartan en principio la hipótesis de un robo, ya que aparentemente no le sustrajeron pertenencias. El teléfono no estaba en la escena, pero fue localizado mediante geolocalización en una sala de la base desde la cual salió la ambulancia que trasladó al personal médico que constató la muerte. “Aparentemente, se lo llevaron”, indicaron.

Por el hurto del celular quedaron detenidos un chofer de ambulancia, una enfermera y una médica. En un primer momento intervino la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart, pero luego la causa pasó a manos de María Lorena González, titular de la UFI N°3 especializada en violencia de género.

Los otros femicidios

En paralelo, en los últimos días se registraron otros femicidios en distintos puntos del país. En Santiago del Estero, Cristian Salto mató a su ex pareja, Thania Santillán, y permaneció atrincherado durante seis horas con el cuerpo en una vivienda de Las Talitas hasta que finalmente se entregó.

En Salta, Natalia Cruz fue asesinada a golpes por su pareja, quien escapó y dejó abandonada la camioneta en la que se trasladaba.

En tanto, en Choele Choel, fue encontrada muerta Sofía González y su ex apareció sin vida horas después en una zona boscosa de Río Negro.

