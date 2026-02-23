Los desgarradores gritos de la mujer asesinada en Ezeiza antes del ataque

La familia de Malena y su celular

La víctima era madre de un nene de tres años que ese fin de semana se encontraba en la casa de su padre. Los investigadores descartan en principio la hipótesis de un robo, ya que aparentemente no le sustrajeron pertenencias. El teléfono no estaba en la escena, pero fue localizado mediante geolocalización en una sala de la base desde la cual salió la ambulancia que trasladó al personal médico que constató la muerte. “Aparentemente, se lo llevaron”, indicaron.

Por el hurto del celular quedaron detenidos un chofer de ambulancia, una enfermera y una médica. En un primer momento intervino la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart, pero luego la causa pasó a manos de María Lorena González, titular de la UFI N°3 especializada en violencia de género.

Los otros femicidios

En paralelo, en los últimos días se registraron otros femicidios en distintos puntos del país. En Santiago del Estero, Cristian Salto mató a su ex pareja, Thania Santillán, y permaneció atrincherado durante seis horas con el cuerpo en una vivienda de Las Talitas hasta que finalmente se entregó.

En Salta, Natalia Cruz fue asesinada a golpes por su pareja, quien escapó y dejó abandonada la camioneta en la que se trasladaba.

En tanto, en Choele Choel, fue encontrada muerta Sofía González y su ex apareció sin vida horas después en una zona boscosa de Río Negro.