La foto íntima de El Polaco con otra mujer que desató sospechas de infidelidad
El Polaco volvió a quedar envuelto en rumores de infidelidad tras una foto que desató un escándalo en redes y reavivó sus eternas idas y vueltas con Barby Silenzi. Mirá la imagen íntima que revolucionó todo.
23 feb 2026, 17:52
La foto íntima de El Polaco con otra mujer que desató sospechas de infidelidad
Un simple posteo en redes sociales fue suficiente para que estallaran otra vez las versiones de crisis. Luego de regresar de unas vacaciones de lujo en Miami y retomar su gira por el norte argentino, El Polaco compartió una imagen que no pasó desapercibida entre sus seguidores.
En la foto, el cantante posa frente al espejo del baño del lugar donde se hospedaba. Todo parecía normal hasta que los usuarios detectaron un detalle clave: desde la bañadera se asoma claramente el pie de una mujer, cuya identidad nunca fue aclarada. La gran pregunta no tardó en instalarse: ¿Esa mujer era Barby Silenzi o alguien más?
Las especulaciones crecieron aún más cuando, horas después, el artista subió una historia viajando solo en avión con la frase “A casa”, lo que muchos interpretaron como una señal de que la bailarina no lo habría acompañado durante la gira.
Por ahora, Barby eligió el silencio. No hizo declaraciones ni compartió imágenes que confirmen que estuvo junto a su pareja en esos días, alimentando todavía más las sospechas.
La situación llama la atención especialmente porque, semanas atrás, ambos se habían mostrado súper unidos durante un viaje familiar a Disney junto a su hija Abril, con postales de amor y felicidad.
Cabe recordar que la pareja atraviesa una relación marcada por idas y vueltas desde hace más de una década. Incluso, el propio cantante reconoció recientemente lo intensa que es su historia juntos, asegurando con humor que ella lo tiene “amarrado”.
Qué viajes en familia hicieron recientemente El Polaco y Barby Silenzi
El 2026 comenzó con una postal soñada para El Polaco y Barby Silenzi, que eligieron arrancar el año con unas vacaciones familiares en los parques de Walt Disney World, en Orlando, junto a su hija Abril. Entre juegos, risas y mucha emoción, la pareja compartió en redes distintos momentos del viaje, mostrando el costado más íntimo y familiar.
Desde el trayecto en avión hasta el ingreso a Magic Kingdom, el cantante fue documentando la experiencia con un video musicalizado con Hakuna Matata. Ya dentro del parque, no faltaron las clásicas fotos frente al castillo de Cenicienta y la emblemática estatua de Walt Disney con Mickey, dos de las imágenes más buscadas por quienes visitan el lugar.
Abril se llevó buena parte del protagonismo: desayunos temáticos con waffles de Mickey, paseos por las atracciones y noches tranquilas en el hotel mirando películas de Disney completaron la experiencia. Además, el músico recordó que no era su primera vez allí: en 2018 ya había viajado con sus hijas Sol y Alma, consolidando a Disney como una tradición familiar.
Tras los días intensos en Orlando, la familia se trasladó a Miami, donde el plan cambió radicalmente. Lejos de los parques, optaron por una jornada de lujo a bordo de un yate, rodeados de sol y mar. En ese contexto relajado, El Polaco se mostró divertido, incluso oficiando de “mozo” y generando risas entre los suyos.
En esta etapa del viaje también estuvieron presentes Sol —fruto de su relación con Karina— y Abril. Una de las imágenes más comentadas fue la del cantante abrazando a su hija mayor frente al mar, acompañada por un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Como creciste mi amor… te amo con toda mi alma princesa”. La joven no tardó en responderle: “Te amoo, pa”.
El cierre lo dieron con otra postal familiar junto a Barby y Abril, bajo el sol de Miami, que el artista selló con una frase cargada de fe y gratitud: “Gracias DIOS por tanto nunca me abandonaste… las amo locas”. Así, entre magia y lujo, la pareja dejó atrás las polémicas y apostó a reforzar el vínculo familiar con recuerdos que quedarán para siempre.