La foto íntima de El Polaco con otra mujer que desató sospechas de infidelidad

La situación llama la atención especialmente porque, semanas atrás, ambos se habían mostrado súper unidos durante un viaje familiar a Disney junto a su hija Abril, con postales de amor y felicidad.

Cabe recordar que la pareja atraviesa una relación marcada por idas y vueltas desde hace más de una década. Incluso, el propio cantante reconoció recientemente lo intensa que es su historia juntos, asegurando con humor que ella lo tiene “amarrado”.

El Polaco

Qué viajes en familia hicieron recientemente El Polaco y Barby Silenzi

El 2026 comenzó con una postal soñada para El Polaco y Barby Silenzi, que eligieron arrancar el año con unas vacaciones familiares en los parques de Walt Disney World, en Orlando, junto a su hija Abril. Entre juegos, risas y mucha emoción, la pareja compartió en redes distintos momentos del viaje, mostrando el costado más íntimo y familiar.

Desde el trayecto en avión hasta el ingreso a Magic Kingdom, el cantante fue documentando la experiencia con un video musicalizado con Hakuna Matata. Ya dentro del parque, no faltaron las clásicas fotos frente al castillo de Cenicienta y la emblemática estatua de Walt Disney con Mickey, dos de las imágenes más buscadas por quienes visitan el lugar.

Abril se llevó buena parte del protagonismo: desayunos temáticos con waffles de Mickey, paseos por las atracciones y noches tranquilas en el hotel mirando películas de Disney completaron la experiencia. Además, el músico recordó que no era su primera vez allí: en 2018 ya había viajado con sus hijas Sol y Alma, consolidando a Disney como una tradición familiar.

Tras los días intensos en Orlando, la familia se trasladó a Miami, donde el plan cambió radicalmente. Lejos de los parques, optaron por una jornada de lujo a bordo de un yate, rodeados de sol y mar. En ese contexto relajado, El Polaco se mostró divertido, incluso oficiando de “mozo” y generando risas entre los suyos.

En esta etapa del viaje también estuvieron presentes Sol —fruto de su relación con Karina— y Abril. Una de las imágenes más comentadas fue la del cantante abrazando a su hija mayor frente al mar, acompañada por un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Como creciste mi amor… te amo con toda mi alma princesa”. La joven no tardó en responderle: “Te amoo, pa”.

El cierre lo dieron con otra postal familiar junto a Barby y Abril, bajo el sol de Miami, que el artista selló con una frase cargada de fe y gratitud: “Gracias DIOS por tanto nunca me abandonaste… las amo locas”. Así, entre magia y lujo, la pareja dejó atrás las polémicas y apostó a reforzar el vínculo familiar con recuerdos que quedarán para siempre.

