Quién es la mujer argentina, nacida en Salta, que acompañó a Robert Duvall hasta su último día

Pero Luciana no fue solo “la esposa de”. Se abrió camino también en el cine: actuó en Assassination Tango, proyecto profundamente ligado a la pasión del actor por la cultura argentina, y más adelante participó en Wild Horses. Además, desarrolló trabajos como productora y directora, construyendo su propio recorrido artístico.

La pareja compartió una vida atravesada por el tango, el polo y el campo. Mantuvieron un fuerte vínculo con el norte argentino e impulsaron iniciativas solidarias orientadas a niños y familias vulnerables, combinando su vida pública con un compromiso social sostenido en el tiempo.

Tras el fallecimiento del actor en su rancho de Virginia, fue ella quien confirmó la noticia y lo despidió con palabras que recorrieron el mundo. En un mensaje íntimo escribió: “Para mí, él era todo”. Luego agregó: “Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo”.

Mientras el mundo recuerda al protagonista de clásicos como The Godfather y Apocalypse Now, también vuelve a escena la historia de la mujer salteña que lo enamoró en una calle porteña y lo acompañó hasta el final: socia creativa, compañera incondicional y la voz que eligió despedirlo con amor y respeto.

Qué decía el mensaje escrito por Luciana Pedraza, con el que fue despedido Robert Duvall

Luciana Pedraza despidió con profunda emoción a su esposo, el legendario Robert Duvall, a través de un mensaje que compartió en las redes sociales oficiales del actor y que rápidamente recorrió el mundo. Allí confirmó que el artista falleció en paz, en su hogar de Virginia, acompañado por el amor de sus seres queridos.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió la argentina, dejando en claro la serenidad con la que partió una de las figuras más grandes del cine de Hollywood.

En otro tramo del mensaje, Luciana Pedraza marcó la diferencia entre la figura pública y el hombre que compartía su vida: “Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director y un narrador”, pero para ella, “lo era todo”.

La viuda también destacó la pasión con la que Duvall encaraba cada proyecto y el amor que ponía en sus personajes: “En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo entregó todo a sus personajes y a la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable”.

Por último, Pedraza agradeció el acompañamiento de los fanáticos y pidió respeto en este momento de dolor: “Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja”. Un adiós íntimo y sentido para una leyenda eterna del cine.