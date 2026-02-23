La drástica decisión que tomó Marcelo Campos, el exchofer de Mirtha Legrand, en medio del escándalo
Marcelo Campos, el exchofer de Mirtha Legrand, había convocado a una protesta frente a la casa de Marcela Tinayre en pleno festejo de cumpleaños de la diva, pero a último momento se conoció una noticia que lo cambió todo. Qué pasó.
23 feb 2026, 18:36
La drástica decisión que tomó Marcelo Campos, el exchofer de Mirtha Legrand, en medio del escándalo
El conflicto entre la familia de Mirtha Legrand y su exchofer Marcelo Campos suma un nuevo capítulo cargado de tensión. En la previa del cumpleaños número 99 de la diva, que se celebra esta noche en la casa de su hija Marcela Tinayre en Barrio Parque, se había anunciado una marcha de protesta frente a la vivienda.
La manifestación, impulsada por Campos junto a otros choferes y familiares, generó fuerte preocupación en el entorno de la conductora. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que finalmente fue suspendida.
La noticia la dio Luis Bremer en A la tarde (América TV): “Podemos confirmar que fue suspendida, hace cinco minutos, la marcha de Marcelo con un conjunto de choferes y familiares a la puerta de la casa de Marcela Tinayre; no entiendo el motivo de por qué se suspendió, si es por un acuerdo económico o qué, porque hasta ayer a la noche estaba confirmada, y hoy me dicen desde el círculo íntimo del chofer que la suspendieron”.
Ante esa información, Cora de Barbieri lanzó sin vueltas: “Es lo mejor que pudo hacer”.
Minutos después, Marcelo Campos envió un audio que fue puesto al aire por Santiago Sposato, donde explicó los motivos del conflicto y su enojo con la familia Legrand: "Ellos se rieron de mí. Fui a plantear una situación, en la que necesitaba comprarme un remedio, me versearon cinco meses, no me contestaron y después me echan. Es una provocación muy tonta por una pavada”.
Sobre el origen del reclamo laboral, aclaró: "No les dije que me tenía que comprar un auto nuevo y necesitaba más plata. Después surgen otras cosas, pero el hecho en sí era ese".
Y profundizó sobre el pedido que habría hecho antes de su desvinculación: "Recomponganme el sueldo, del que me quitaron dos veces la mitad, y seguimos trabajando. No había problemas, al contrario, pero se rieron. La historia pasa por ahí y yo también me quiero reír un rato".
Sin embargo, según reveló Daniel Fava, la suspensión no habría sido tan voluntaria como se dijo al aire: "No se suspendió de onda, sino que le avisaron que si iba lo sacaban".
Mientras Mirtha se prepara para celebrar rodeada de su círculo íntimo, el conflicto con su exchofer sigue abierto y promete nuevos episodios.
Embed
Cómo será, hoy, el festejo por los 99 años de Mirtha Legrand
Mirtha Legrand vive una jornada muy especial y ya tiene todo listo para una celebración íntima, cargada de glamour, afectos y detalles cuidados al milímetro.
La histórica conductora de La Noche de Mirtha (El Trece) comienza a festejar, este lunes 23 de febrero desde las 20.30 horas, con un encuentro privado que reúne a familiares y amigos muy cercanos. Aunque no será un evento abierto, la lista de invitados es numerosa y seleccionada personalmente por la diva.
Los detalles salieron a la luz, días atrás, en Intrusos (América TV) donde el periodista Daniel Ambrosino reveló que Mirtha se ocupó ella misma de contactar a cada invitado: “La propia Mirtha está mandando mensajes desde su teléfono, uno por uno, a los que considera sus afectos más cercanos”.
La celebración se realiza en la casa de Barrio Parque de su hija, Marcela Tinayre, y comienza con una recepción en el living con tapeo variado antes de pasar a la cena principal. Según contaron también en el ciclo, la convocatoria ronda entre 60 y 80 personas, todas elegidas por la propia Mirtha.
El menú está a cargo de su chef de confianza y un equipo especial de ambientación que transformó el patio de la casa en el centro de la velada. Entre los platos favoritos de la diva no faltarían los ñoquis y el risotto.
En la invitación virtual que envió por WhatsApp, Mirtha dejó un mensaje tan simple como emotivo: “Te espero para celebrar la vida”. Además, aclaró con firmeza: “Por favor NO traer regalos”.
Como broche de oro, la noche contará con un show especial en homenaje a la Chiqui, aunque se mantiene en secreto quién será el artista que le pondrá música a un cumpleaños que ya promete ser histórico.